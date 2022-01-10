Производители стали в Зимбабве поддержали запрет на экспорт хромовой руды

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Сектор производства стали в Зимбабве поддержал решение правительства запретить экспорт хромовой руды, поскольку это поможет ему получать феррохром по более низким ценам.

Власти Хараре объявили о запрете на экспорт хромовой руды и хромового концентрата в августе прошлого года. Однако запрет на экспорт хромового концентрата вступит в силу лишь в июле этого года.

«Литейные заводы Зимбабве смогут получать все сорта феррохрома по более выгодным ценам по сравнению с нынешними высокими ценами на импорт, — цитирует газета The Herald президента Института литейных заводов Зимбабве (Institute of Zimbabwe Foundries) Итаи Заба (Itai Zaba). — Это означает, что мы снизим себестоимость продукции и сделаем нашу продукцию на рынке дешевле».

Он сказал, что запрет также поможет Зимбабве в бенефикации хромовой руды.

Зимбабве обладает вторыми по величине запасами хромовой руды в мире после Южной Африки.

Считается, что запасы этой страны составляют около 10 млрд тонн, что составляет 12% общих мировых запасов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





