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20 декабря 2021
Theta Gold расширяет предварительное ТЭО для строительства подземного рудника
Первое предварительное ТЭО, в которое вошли рудники Бета (Beta), Франкфорт (Frankfort) и Си-Ди-Эм (CDM), достиг коэффициента преобразования в 63% из ресурсов в запасы для добычи в этих районах.
Предварительное ТЭО продемонстрировало сильные экономические показатели проекта с коротким периодом окупаемости в 13 месяцев с момента получения первого золота и совокупными удельными затратами в размере 905 долларов США за унцию при скромной цене на золото всего в 1570 долларов США за унцию.
«Ожидается, что это дополнение повысит производительность и срок службы рудника, а также улучшит экономику проекта, — сказал председатель совета директоров компании Билл Гай (Bill Guy). — Ритфонтейнская руда с высоким содержанием золота успешно добывалась вплоть до 1945 года с использованием метода разработки с магазинированием, в результате чего было получено 65 000 унций золота из 227 000 т руды с извлечением более 8 г/т».
Согласно компании, разработка рудника Ритфонтейн будет происходить в пределах существующей исторической зоны с минимальным новым нарушением поверхности.
По словам Гая, работы по подготовке предварительного ТЭО для Ритфонтейн завершены за исключением металлургических испытаний, застопорившихся из-за накопления невыполненных работ, что в настоящее время наблюдается в лабораториях по всему миру.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished