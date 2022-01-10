Theta Gold расширяет предварительное ТЭО для строительства подземного рудника

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Компания Theta Gold Mines добавила рудник Ритфонтейн (Rietfontein) в Южной Африке к своему окончательному технико-экономическому обоснованию (ТЭО) для строительства подземного рудника после достижения положительных результатов первоначального предварительного ТЭО.

Первое предварительное ТЭО, в которое вошли рудники Бета (Beta), Франкфорт (Frankfort) и Си-Ди-Эм (CDM), достиг коэффициента преобразования в 63% из ресурсов в запасы для добычи в этих районах.

Предварительное ТЭО продемонстрировало сильные экономические показатели проекта с коротким периодом окупаемости в 13 месяцев с момента получения первого золота и совокупными удельными затратами в размере 905 долларов США за унцию при скромной цене на золото всего в 1570 долларов США за унцию.

«Ожидается, что это дополнение повысит производительность и срок службы рудника, а также улучшит экономику проекта, — сказал председатель совета директоров компании Билл Гай (Bill Guy). — Ритфонтейнская руда с высоким содержанием золота успешно добывалась вплоть до 1945 года с использованием метода разработки с магазинированием, в результате чего было получено 65 000 унций золота из 227 000 т руды с извлечением более 8 г/т».

Согласно компании, разработка рудника Ритфонтейн будет происходить в пределах существующей исторической зоны с минимальным новым нарушением поверхности.

По словам Гая, работы по подготовке предварительного ТЭО для Ритфонтейн завершены за исключением металлургических испытаний, застопорившихся из-за накопления невыполненных работ, что в настоящее время наблюдается в лабораториях по всему миру.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





