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20 декабря 2021
Глава Якутии выступает за строительство подземного рудника на алмазной трубке «Юбилейная»
«Я как руководитель республики считаю, что на трубке должен быть построен серьезный и крупный рудник. Особенно с учетом тех тенденций, которые мы видим на мировом рынке, с учетом перспектив развития компании, развития территории, на которой компания работает. Считаю, что этот рудник необходим», - сказал он, согласно агентству Интерфакс, которое также приводит высказывавшееся ранее мнение генерального директора АЛРОСА Сергея Иванова о том, что запасы месторождения позволяют компании выйти на решение по строительству подземного рудника.
Запасы трубки «Юбилейная» (категории «доказанные» и «вероятные») на 1 июля 2018 года оценивались в 105 млн каратов, указывается в корреспонденции.
Тем не менее, отмечает далее агентство, проект строительства рудника «Юбилейный», в отличие от восстановления рудника «Мир», компания не упоминала в числе перспективных. На трубку «Юбилейная» пришлось около 21% суммарной добычи по группе АЛРОСА в 2020 году. Рудник «Юбилейный» в отсутствие затопленного в августе 2017 года «Мира» может стать четвертым действующим подземным рудником АЛРОСА (если на момент его ввода не прекратится добыча на самом первом руднике, «Интернациональном»).
Эксперты ранее обращали внимание на ряд особенностей разработки «Юбилейной», в том числе сложные гидротехнические условия, ухудшение содержаний и качества сырья в подкарьерных запасах, неудачная роза ветров, что чревато загазованностью выработок, пишет в заключение Интерфакс.
Владимир Малахов, Rough&Polished