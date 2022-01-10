На севере Красноярского края геологи начнут поиск алмазов на участке с ресурсным потенциалом в 150 млн каратов

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Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края и компания АЛРОСА подписали соглашение об изучении в Эвенкийском районе на севере Красноярского края перспективных алмазоносных площадей, ресурсный потенциал которых составляет 150 млн каратов, говорится в пресс-релизе министерства, опубликованном в пятницу.

Соглашение о совместной работе в этом направлении подписали министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых, генеральный директор алмазодобывающей компании «АЛРОСА» Сергей Иванов и временно исполняющий обязанности директора Красноярского научно-исследовательского института геологии и минерального сырья (КНИИГиМС) Сергей Черных.

Стороны договорились провести геологоразведку для оценки потенциала минерально-сырьевой базы. Специалисты планируют применять прогрессивные методы и технологии геологоразведки, новые высокотехнологичные способы прогнозирования, в том числе с элементами искусственного интеллекта обработки данных.

Специалисты организации и научного института будут выезжать в совместные полевые экспедиции для проведения геофизических работ, дистанционного зондирования и дешифрования космоснимков высокого разрешения.

Павел Борзых: «Это важный для нас документ. На территории края начинает свою деятельность крупная компания – мировой лидер по добыче алмазов. Компании «АЛРОСА» предоставлено право пользования участками недр на севере края для поисков и оценки перспективных участков коренных алмазов. Организация берет на себя обязательства по рациональному использованию природных богатств. Компания будет развивать инфраструктуру и создавать новые рабочие места, что также очень важно для социально-экономического развития региона. Необходимо отметить, что все налоги на добычу алмазов будут поступать исключительно в бюджет края».

Сергей Иванов: «Обширный участок недр, на который нашей компании выдана лицензия, обладает ресурсным потенциалом в 150 миллионов карат алмазов. Он расположен в Эвенкии, и в этом году наши геологи планируют начать здесь полевые исследования и аэрогеофизическую съемку. Изучение и освоение минерально-сырьевой базы мы будем проводить в сотрудничестве с региональным министерством экологии и его отраслевым предприятием – КНИИГиМС. Такое взаимодействие станет полезным для развития геологоразведочных работ на перспективной алмазопоисковой территории».



Владимир Малахов, Rough&Polished





