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13 декабря 2021
Tharisa сохранила неизменным производственный план на 2022 финансовый год
Однако в сообщении компании говорится, что пандемия COVID-19 остается для нее риском и руководство исходит из того, что текущий уровень экономической активности сохраняется.
Tharisa заявила, что производство как МПГ, так и хромового концентрата достигло рекордных квартальных уровней в первом квартале 2022 финансового года, закончившемся 31 декабря 2021 года.
По данным компании, объем переработки руды составили 1,43 млн тонн при увеличении содержания МПГ в руде на 10,1% - до 1,75 г/т.
Производство хрома, составившее около 402 000 тонн, выросло на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом при средней цене металлургического хрома на уровне $161/т.
«Отличное начало нашего нового финансового года, в ходе которого компания продолжит трансформироваться благодаря разработкам на нашем флагманском активе, а именно благодаря введению системы Vulcan по извлечения чистого хрома на руднике Тариса (Tharisa), что позволит нам достичь объема производства в 2 млн тонн хрома в год, снизить затраты и выбросы углерода на единицу продукции, — сказал исполнительный директор компании Фоэвос Пурулис (Phoevos Pouroulis). — Наш план диверсификации и роста предусматривает полную интеграцию наших проектов в Зимбабве в бизнес в течение этого финансового года».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished