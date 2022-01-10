В 2021 году добыча золота в Зимбабве выросла на 55%

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По данным Резервного банка Зимбабве (Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ), поставки золота компании Fidelity Printers and Refiners, являющейся подразделением центрального банка с монополией на покупку, аффинаж и экспорт золота, в 2021 году выросли на 55%, достигнув более чем 29 тонн по сравнению с 19 тоннами годом ранее.

Управляющий центральным банком Джон Мангудья (John Mangudya) заявил, что крупные золотодобытчики произвели 11 тонн, а мелкие 18 тонн этого драгоценного металла.

«Центральный банк благодарит правительство за введенную в мае 2021 года схему поощрения производителей золота, которая оказала значительное положительное влияние на поставки металла на аффинажное предприятие Fidelity Gold Refinery», — сказал он.

Мангудья добавил, что, как ожидается, объем экспорта золота Зимбабве в 2021 году превысит 29 тонн, когда золотой компонент металлов платиновой группы в конечном итоге будет включен в подсчет поставок золота предприятию Fidelity Gold Refinery.

Производителям золота разрешено держать 60% выручки от своих продаж в иностранной валюте, а остальное они должны конвертировать в зимбабвийские доллары.

Однако в прошлом году власти Хараре разрешил горнодобывающим компаниям удерживать до 80% выручки от продажи золота в иностранной валюте при условии увеличения производства.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





