Эксклюзив
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Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
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03 января 2022
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
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13 декабря 2021
Mountain Province Diamonds объявила торгово-производственные результаты за 2021 год
Добыча составила 6,23 млн каратов против прогнозной оценки в 6,30 - 6,50 млн каратов.
В течение 2021 финансового года было продано 3 158 418 каратов при средней стоимости 94 канадских доллара за карат ($75) и общей выручке в 298,4 млн канадских долларов ($236,9 млн) по сравнению с 3 329 289 каратами, проданными при средней стоимости 68 канадских долларов за карат ($51), и общей выручке в 227,0 млн канадских долларов ($171,3 млн) в 2020 финансовом году.
Настроения на рынке необработанных алмазов продолжают оставаться оптимистичными. Ожидается, что высокие продажи ювелирных изделий с бриллиантами в праздничные дни и снижение объемов поставок необработанных алмазов от основных производителей сохранят этот положительный импульс до предстоящей январской распродажи компании.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе перспективы компании по необработанным алмазам остаются позитивными.
Розничные продажи ювелирных изделий с бриллиантами на рынке США подтверждают растущее предпочтение бриллиантам меньшего размера и меньшей стоимости, что хорошо сочетаются с алмазным профилем рудника Гахчо Куэй.
Ожидается, что закрытие алмазного рудника Аргайл (Argyle) в сочетании с сокращением мировой добычи необработанных алмазов окажет дальнейшую поддержку ценам, поскольку спрос на пополнение запасов этих категорий алмазов сохраняется, говорится в пресс-релизе Mountain Province.
Алекс Шишло для Rough&Polished