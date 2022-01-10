Mountain Province Diamonds объявила торгово-производственные результаты за 2021 год

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Компания Mountain Province Diamonds Inc. объявила торгово-производственные результаты на алмазном руднике Гахчо Куэй (Gahcho Kué) за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 года.

Добыча составила 6,23 млн каратов против прогнозной оценки в 6,30 - 6,50 млн каратов.

В течение 2021 финансового года было продано 3 158 418 каратов при средней стоимости 94 канадских доллара за карат ($75) и общей выручке в 298,4 млн канадских долларов ($236,9 млн) по сравнению с 3 329 289 каратами, проданными при средней стоимости 68 канадских долларов за карат ($51), и общей выручке в 227,0 млн канадских долларов ($171,3 млн) в 2020 финансовом году.

Настроения на рынке необработанных алмазов продолжают оставаться оптимистичными. Ожидается, что высокие продажи ювелирных изделий с бриллиантами в праздничные дни и снижение объемов поставок необработанных алмазов от основных производителей сохранят этот положительный импульс до предстоящей январской распродажи компании.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе перспективы компании по необработанным алмазам остаются позитивными.

Розничные продажи ювелирных изделий с бриллиантами на рынке США подтверждают растущее предпочтение бриллиантам меньшего размера и меньшей стоимости, что хорошо сочетаются с алмазным профилем рудника Гахчо Куэй.

Ожидается, что закрытие алмазного рудника Аргайл (Argyle) в сочетании с сокращением мировой добычи необработанных алмазов окажет дальнейшую поддержку ценам, поскольку спрос на пополнение запасов этих категорий алмазов сохраняется, говорится в пресс-релизе Mountain Province.



Алекс Шишло для Rough&Polished





