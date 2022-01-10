Замбия с оптимизмом смотрит на будущее сектора драгоценных камней

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Правительство Замбии с оптимизмом смотрит на будущее сектора драгоценных камней страны и горнодобывающей промышленности в целом.

«У индустрии драгоценных камней в Замбии есть будущее, и я воодушевлен этим. Я очень доволен компанией Kagem Mining и тем, что правительство имеет в ней долю», — цитирует Mining Weekly слова министра горнодобывающей промышленности Пола Кабусве (Paul Kabuswe) во время его посещения компании Kagem Mining в районе Луфваньяма (Lufwanyama).

«Наша цель как правительства — организовать добычу полезных ископаемых повсюду, будь то производство меди, марганца или драгоценных камней. Все, что нам нужно сделать, это организовать и обеспечить лидерство, прозрачность, честность и управление, и люди получат то, что нам причитается», - добавил министр.

Изумрудный рудник Кагем (Kagem) на 75% принадлежит компании Gemfields, а оставшиеся 25% принадлежат Корпорации промышленного развития (Industrial Development Corporation) правительства Замбии.

Кабусве также призвал к прозрачности ведения дел в секторе драгоценных камней, шаг, поддержанный Gemfields, которая считает, что прозрачность имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы заинтересованные стороны получали правильную информацию.

Предполагаемый срок службы рудника Кагем составляет 25 лет, и он считается основным плательщиком налогов в бюджет в секторе драгоценных камней.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





