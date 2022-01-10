Эксклюзив
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
В 2021 году АЛРОСА выручила $4,169 млрд за проданное алмазное сырье и бриллианты
В декабре продажи составили $254 млн, в том числе $241 млн за алмазы и $12 млн за бриллианты.
«Сегодня мы рады представить высокие результаты продаж алмазного сырья за 12 месяцев 2021 года. По предварительной оценке, они на 50% превзошли уровень 2020 года, а по сравнению с 2019 годом рост составил 21%. Это стало возможно благодаря восстановлению спроса на ювелирную продукцию с бриллиантами на основных рынках сбыта в Северной Америке и Азии. Динамика продаж декабря при сохраняющемся высоком спросе объясняется эффектом высокой базы декабря прошлого года, когда большая часть продаж была реализована из запасов, а также смещением торговой сессии на конец месяца, из-за чего часть её перешла на январь. Как мы уже отмечали, наши запасы готовой продукции с середины 2021 года остаются на минимальных значениях. В целом мы положительно оцениваем будущую динамику спроса на алмазное сырье, учитывая низкие уровни запасов в алмазно-бриллиантовой цепи и сохранение высокого спроса со стороны конечных потребителей ювелирной продукции», – сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
Владимир Малахов, Rough&Polished