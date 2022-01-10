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13 декабря 2021
Прогнозируемый Botswana Diamonds объем кимберлита на Торни Ривер превысил ожидания
«Расчетный объем кимберлита на участке Ривер значительно выше, чем ожидалось. Botswana Diamonds теперь будет определять потенциал добычи, — говорит председатель совета директоров компании Джон Тилинг (John Teeling). — Позвольте мне представить это в контексте. Два миллиона тонн — это почти в два раза больше близлежащего месторождения Марсфонтейн (Marsfontein)».
Месторождение Марсфонтейн, на котором ранее работали компании De Beers и Southern Era, обеспечивало объем добычи в размере примерно одного миллиона тонн руды.
В Botswana Diamonds заявили, что данный расчет основан на внешней оценке объемов и включает только районы, в которых на сегодняшний день ведется бурение.
Компания заявила также, что в районе Торни Ривер были выявлены четыре возможных новых выхода кимберлита, которые будут определены с помощью детальной геофизики и бурения.
«Мы определили другие небольшие потенциальные выходы кимберлита, которые могут еще больше увеличить общий объем кимберлита на этом месторождении. Это повышает потенциал разработки проекта по добыче полезных ископаемых на месторождении, имеющем веерную структуру», — сказал Тилинг.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished