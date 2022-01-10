Chow Tai Fook Jewellery Group опубликовала основные неаудированные операционные данные за 3 квартал 2021 года

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Розничные продажи компании выросли на 31,1%, при этом материковый Китай продемонстрировал рост на 38,8%, а продажи в китайских Гонконге и Макао и на других рынках упали на 8,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Продажи в сопоставимых магазинах в материковом Китае выросли на 10,7%, а в Гонконге и Макао — на 14,4%.

Chow Tai Fook сообщила, что ее выручка от продажи золотых украшений и изделий в материковом Китае выросла на 76,8%, в то время как аналогичный рост в Гонконге и Макао и на других рынках достиг 65,6%. Выручка ювелирной компании, движимая продажами украшений из драгоценных камней, платины и каратного золота, в материковом Китае выросла на 18,5%, а в Гонконге и Макао и на других рынках на 26,6%.

Онлайн-продажи в материковом Китае выросли на 74,1% по стоимости и на 87,7% по объему в годовом исчислении, говорится в заявлении компании. Их вклад в доход, полученный в материкового Китае, за отчетный период составил 10,4%, из которых 3,6% пришлось на смарт-приложения для розничной торговли.

В течение третьего квартала Chow Tai Fook добавила сеть из 432 магазинов в материковом Китае, а в Гонконге и Макао и на других рынках она открыла два магазина. По состоянию на 31 декабря 2021 года у группы было 5 646 магазинов.



Владимир Малахов, Rough&Polished





