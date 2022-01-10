Эксклюзив
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
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27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
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По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Chow Tai Fook Jewellery Group опубликовала основные неаудированные операционные данные за 3 квартал 2021 года
Chow Tai Fook сообщила, что ее выручка от продажи золотых украшений и изделий в материковом Китае выросла на 76,8%, в то время как аналогичный рост в Гонконге и Макао и на других рынках достиг 65,6%. Выручка ювелирной компании, движимая продажами украшений из драгоценных камней, платины и каратного золота, в материковом Китае выросла на 18,5%, а в Гонконге и Макао и на других рынках на 26,6%.
Онлайн-продажи в материковом Китае выросли на 74,1% по стоимости и на 87,7% по объему в годовом исчислении, говорится в заявлении компании. Их вклад в доход, полученный в материкового Китае, за отчетный период составил 10,4%, из которых 3,6% пришлось на смарт-приложения для розничной торговли.
В течение третьего квартала Chow Tai Fook добавила сеть из 432 магазинов в материковом Китае, а в Гонконге и Макао и на других рынках она открыла два магазина. По состоянию на 31 декабря 2021 года у группы было 5 646 магазинов.
Владимир Малахов, Rough&Polished