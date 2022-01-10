Эксклюзив
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Новая коллекция украшений от «585*ЗОЛОТОЙ»
Два вида кулонов Love is… из серебра 925 пробы уже появились в магазинах сети по всей России. Их можно использовать как парные украшения – по одному для себя и своей второй половинки.
Самый романтичный в мире бренд - Love is… завоевал сердца россиян в 1990-е годы, когда появилась одноименная жевательная резинка с комиксами о жизни влюбленной парочки.
«Мы рады представлять на российском рынке оригинальные мировые бренды. Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» сотрудничает со многими международными торговыми марками, в нашем портфеле продукция от 30+ зарубежных партнеров. Мы постоянно наращиваем объемы закупок, поскольку эти товары пользуются большим спросом», - рассказал Алексей Феликсов (Alexey Felixov), генеральный директор федеральной франчайзинговой сети «585*ЗОЛОТОЙ».
Алекс Шишло для Rough&Polished