Новая коллекция украшений от «585*ЗОЛОТОЙ»

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Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» и бренд Love is… выпустили совместную коллекцию украшений.

Два вида кулонов Love is… из серебра 925 пробы уже появились в магазинах сети по всей России. Их можно использовать как парные украшения – по одному для себя и своей второй половинки.

Самый романтичный в мире бренд - Love is… завоевал сердца россиян в 1990-е годы, когда появилась одноименная жевательная резинка с комиксами о жизни влюбленной парочки.

«Мы рады представлять на российском рынке оригинальные мировые бренды. Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» сотрудничает со многими международными торговыми марками, в нашем портфеле продукция от 30+ зарубежных партнеров. Мы постоянно наращиваем объемы закупок, поскольку эти товары пользуются большим спросом», - рассказал Алексей Феликсов (Alexey Felixov), генеральный директор федеральной франчайзинговой сети «585*ЗОЛОТОЙ».



Алекс Шишло для Rough&Polished





