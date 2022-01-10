Эксклюзив
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Инвестиционное решение по руднику «Мир» может быть принято уже в мае этого года
ТЭО будет рассмотрено комитетом по стратегии наблюдательного совета и набсоветом АЛРОСА. «Мы можем констатировать, что все должно идти к положительному решению», - сказал Сергей Иванов.
Он также сообщил, что в ходе разведочного бурения глубоких горизонтов трубок «Удачная» и «Мир» были подтверждены запасы алмазов в объеме 118 млн каратов, которые компания может поставить на свой баланс. На глубоких горизонтах трубки «Удачная» были подтверждены запасы в размере более 80 млн каратов, а на трубке «Мир» в размере почти 38 млн каратов.
«У нас нет огромных открытий в последние годы, но тот прирост по запасам, который мы видим, позволяет опережать уровень добычи», - сказал генеральный директор АЛРОСА, сообщив, что геологи АЛРОСА также опробуют алмазоносность одной из новых трубок Айхальского ГОКа, расположенной в районе трубки «Юбилейная», и одной из перспективных трубок Верхне-Мунского рудного поля и что результаты этих работ могут быть получены в 2022 году.
Владимир Малахов, Rough&Polished