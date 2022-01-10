Инвестиционное решение по руднику «Мир» может быть принято уже в мае этого года

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В настоящее время АЛРОСА готовит ТЭО проекта восстановления рудника «Мир», и инвестиционное решение по нему может быть принято уже в мае 2022 года, сообщило агентство FINMARKET со ссылкой на интервью генерального директора компании Сергея Иванова телеканалу «Алмазный край».

ТЭО будет рассмотрено комитетом по стратегии наблюдательного совета и набсоветом АЛРОСА. «Мы можем констатировать, что все должно идти к положительному решению», - сказал Сергей Иванов.

Он также сообщил, что в ходе разведочного бурения глубоких горизонтов трубок «Удачная» и «Мир» были подтверждены запасы алмазов в объеме 118 млн каратов, которые компания может поставить на свой баланс. На глубоких горизонтах трубки «Удачная» были подтверждены запасы в размере более 80 млн каратов, а на трубке «Мир» в размере почти 38 млн каратов.

«У нас нет огромных открытий в последние годы, но тот прирост по запасам, который мы видим, позволяет опережать уровень добычи», - сказал генеральный директор АЛРОСА, сообщив, что геологи АЛРОСА также опробуют алмазоносность одной из новых трубок Айхальского ГОКа, расположенной в районе трубки «Юбилейная», и одной из перспективных трубок Верхне-Мунского рудного поля и что результаты этих работ могут быть получены в 2022 году.



Владимир Малахов, Rough&Polished





