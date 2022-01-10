В этом году De Beers Forevermark рассчитывает на высокий спрос на бриллианты в Южной Индии

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De Beers Forevermark, один из пользующихся наибольшим доверием алмазных брендов, с оптимизмом смотрит на спрос на бриллианты на юге Индии в 2022 году. В прошлом году компания уже стала свидетелем мощного отклика на свою продукцию со стороны потребителей и надеется на рост продаж, выраженный двузначными цифрам, и в этом году, принимая во внимание фактор отложенного спроса.

De Beers Forevermark продолжает наращивать свое присутствие в Южной Индии, крупнейшем рынке для своей продукции. Имея уже 270 магазинов на 60 рынках в Индии, компания рассчитывает увеличить это число до 300, а также довести число своих эксклюзивных бутиков с 12 до 30 к концу этого года.

Комментируя перспективы развития бренда, Сачин Джайн (Sachin Jain), управляющий директор компании De Beers India, говорит: «За последние несколько лет траектория роста была для нас очень крутой, и мы ожидаем, что это продолжится. Люди хотят инвестировать в предметы роскоши, но в те, которые имеют ценность и гарантии подлинности. Несмотря на проблемы, возникшие из-за пандемии, индийские потребители способствовали высокому спросу на ювелирные изделия с бриллиантами, превышающему спрос на другие категории предметов роскоши. Мы создали мир уникальных драгоценных украшений - урбанистических, замысловатых, минималистичных дизайнов, которые являются неформальными, экспериментальными и предназначенными для повседневного ношения. Один из ключевых уроков, который преподала нам пандемия, заключается в том, чтобы ценить то, что является подлинным».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





