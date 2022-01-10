Эксклюзив
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
В этом году De Beers Forevermark рассчитывает на высокий спрос на бриллианты в Южной Индии
De Beers Forevermark продолжает наращивать свое присутствие в Южной Индии, крупнейшем рынке для своей продукции. Имея уже 270 магазинов на 60 рынках в Индии, компания рассчитывает увеличить это число до 300, а также довести число своих эксклюзивных бутиков с 12 до 30 к концу этого года.
Комментируя перспективы развития бренда, Сачин Джайн (Sachin Jain), управляющий директор компании De Beers India, говорит: «За последние несколько лет траектория роста была для нас очень крутой, и мы ожидаем, что это продолжится. Люди хотят инвестировать в предметы роскоши, но в те, которые имеют ценность и гарантии подлинности. Несмотря на проблемы, возникшие из-за пандемии, индийские потребители способствовали высокому спросу на ювелирные изделия с бриллиантами, превышающему спрос на другие категории предметов роскоши. Мы создали мир уникальных драгоценных украшений - урбанистических, замысловатых, минималистичных дизайнов, которые являются неформальными, экспериментальными и предназначенными для повседневного ношения. Один из ключевых уроков, который преподала нам пандемия, заключается в том, чтобы ценить то, что является подлинным».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished