Gemfields теперь напрямую владеет 6,54% акций Sedibelo Platinum

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Компания Gemfields сообщает, что промежуточная компания Pallinghurst Ivy Lane Capital (Ivy Lane), которой принадлежало 27,64% акций Sedibelo Platinum Mines (SPM), была разделена.

В сообщении Gemfields говорится, что 27,64% акций Ivy Lane в SPM, а также избыточные чистые активы Ivy Lane были переданы акционерам Ivy Lane в соответствии с их соответствующими пакетами акций в Ivy Lane.

Это, по словам Gemfields, означает, что Gemfields теперь напрямую владеет 6,54% акций SPM.

SPM является не прошедшей листинг на бирже публичной компанией, зарегистрированной на острове Гернси, которая владеет и управляет платиновыми рудниками Пиланесберг (Pilanesberg) в вулканическом комплексе Бушвельд (Bushveld) в Южной Африке.

SPM отгрузила и продала около 128 800 унций металлов платиновой группы, относящихся к корзине 4E (включая платину, палладий, родий и золото) и получила EBITDA в размере около 113 млн долларов США в финансовом году, закончившемся 31 декабря 2020 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





