Эксклюзив
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Gemfields теперь напрямую владеет 6,54% акций Sedibelo Platinum
В сообщении Gemfields говорится, что 27,64% акций Ivy Lane в SPM, а также избыточные чистые активы Ivy Lane были переданы акционерам Ivy Lane в соответствии с их соответствующими пакетами акций в Ivy Lane.
Это, по словам Gemfields, означает, что Gemfields теперь напрямую владеет 6,54% акций SPM.
SPM является не прошедшей листинг на бирже публичной компанией, зарегистрированной на острове Гернси, которая владеет и управляет платиновыми рудниками Пиланесберг (Pilanesberg) в вулканическом комплексе Бушвельд (Bushveld) в Южной Африке.
SPM отгрузила и продала около 128 800 унций металлов платиновой группы, относящихся к корзине 4E (включая платину, палладий, родий и золото) и получила EBITDA в размере около 113 млн долларов США в финансовом году, закончившемся 31 декабря 2020 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished