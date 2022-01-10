Osino Resources приобретет у B2Gold месторождение золота в Намибии

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Компания Osino Resources согласилась приобрести у компании B2Gold месторождение золота Ондунду (Ondundu) в Намибии за 15,2 млн долларов США.

Соглашение о приобретении подлежит утверждению регулирующими органами Намибии и должно соответствовать некоторым другим обычным для таких случаев условиям совершения сделки.

По условиям соглашения о приобретении компания Osino Resources согласилась приобрести все выпущенные и находящиеся в обращении акции намибийской компании Razorback Gold Mining, которая полностью владеет намибийской эксклюзивной лицензией на разведку за номером 3195, охватывающей участок площадью 19 969 га.

Она также получит всю техническую информацию и другие книги и отчеты о месторождении золота Ондунду.

«Мы считаем, что это очень выгодная сделка для Osino Resources, которая обеспечивает значительное масштабирование, диверсификацию и консолидацию намибийских проектов Osino Resources, — сказал исполнительный директор Osino Resources Хей Даун (Heye Daun). — Мы планируем продолжить отличную работу по разведке и разработке ресурсов, которую B2Gold выполнила за последние 6 лет, и быстро довести проект до ресурсного уровня, соответствующего требованиям».

Он сказал также, что, основываясь на исторической разведке и анализе проекта, в компании считают, что золотой проект Ондунду имеет такой тип минерализации, который потенциально может содержать значительные ресурсы золота для добычи открытым способом, возможно, порядка более 1 млн унций с возможностью для разработки совместно с проектом Твин Хилз Гоулд (Twin Hills Gold) компании Osino Resources, который расположен примерно в 130 км от Ондунду.

«Возмещение, подлежащее уплате, частично отложено, и после закрытия сделки B2Gold станет стратегическим акционером Osino Resources, — сказал Даун. — Мы очень рады, что B2Gold согласилась на структуру сделки с частичным участием, и ценим полное доверие со стороны B2Gold в отношении способности Osino Resources вывести Ондунду на новый уровень».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





