Импорт золота и цены на золото в Индии в 2022 году вырастут

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Индия более чем удвоила импорт золота в 2021 году, доведя его до 55,7 млрд долларов США. Это намного превышает импорт золота, составивший 22 млрд долларов, в предыдущем 2020 году. Неудовлетворенный спрос с 2020 года из-за блокировки COVID, отложенных свадеб и снижения праздничных покупок привел к феноменальному увеличению покупок золота и, следовательно, импорта золота, согласно отчету Reuters.

Хотя существует вероятность того, что импорт золота может снизиться в январе этого года из-за роста числа случаев заболевания COVID-19, что побудило местные власти во многих штатах Индии ввести ограничения или комендантский час, в последующие месяцы он будет только расти.

Ожидается, что цены на золото действительно вырастут из-за влияния растущего числа случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон». Ожидается, что цены на золото останутся высокими в среднесрочной перспективе, а позже могут подвергнуться коррекции в связи с глобальными тенденциями и повышением ставки ФРС США. Импортеры попытаются получить преимущество за счет более низких цен на золото в сочетании с более сильным курсом рупии.

По словам лидеров отрасли, несмотря на неопределенность, прогноз спроса на золото на 2022 год останется благоприятным, поскольку на рынке все еще сохраняется значительный неудовлетворенный спрос.

В натуральном выражении Индия импортировала 1050 тонн золота в 2021 году. Это максимальный показатель за десятилетие и более чем вдвое превышает 430 тонн, импортированных в 2020 году. Кроме того, коррекция цен в начале прошлого года сделала золото более доступным для розничных потребителей. Местные цены на золото достигли рекордного уровня в августе 2020 года, но снова упали в марте 2021 года, когда ежемесячный импорт вырос до рекордных 177 тонн. В декабре Индия импортировала 86 т золота, что немного больше прошлогодних 84 т.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





