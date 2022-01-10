Smiling Rocks запускает коллекцию колец-солитеров для мужчин

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Компания Smiling Rocks выпустила свою последнюю по времени коллекцию ювелирных изделий для джентльменов, и это коллекция мужских обручальных колец-солитеров, украшенная выращенными в лаборатории бриллиантами, говорится в пресс-релизе американской компании.

Первая рекламная кампания мужских обручальных колец Smiling Rock посвящена связи мужчины с его украшениями, магнетической ауре, создаваемой простыми и классическими кольцами. Компания предлагает шесть различных колец – кольцо с бриллиантом огранки «Ашер», изящное кольцо с изумрудом, искрящееся кольцо, восьмиугольное кольцо, квадратное кольцо и куполообразное кольцо, - и все они доступны с центральными камнями весом от 1 до 3 каратов. Эти кольца выполнены из 14-каратного золота, 18-каратного золота или платины - хорошо доступная роскошь с лучшим соотношением цены и качества.

Эта коллекция представлена во всем мире розничными партнерами Smiling Rocks. Каждый из бриллиантов Smiling Rocks имеет лазерную гравировку с логотипом бренда в качестве идентификационного знака и прозрачности происхождения выращенного в лаборатории бриллианта.

«Мы очень рады быть единственным брендом, выращенным в лаборатории, который выпустил эту коллекцию для всех мужчин. Мужские кольца всегда были недостаточно изучены миром дизайна, поскольку обычно варианты таких изделий представляют собой простые металлические кольца. Компания Smiling Rocks сделала большой шаг вперед, чтобы представить эту линию, используя бриллианты смелых размеров с правильным дизайном и формой, которые соответствуют мужским вкусам и индивидуальности. Этот запуск — новая тенденция, которую мы устанавливаем в отрасли, чтобы представить мужскую линию со всеми нашими розничными партнерами», — объясняет Зулу Геврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель Smiling Rocks.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished









