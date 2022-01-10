Эксклюзив
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
10 января 2022
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Smiling Rocks запускает коллекцию колец-солитеров для мужчин
Первая рекламная кампания мужских обручальных колец Smiling Rock посвящена связи мужчины с его украшениями, магнетической ауре, создаваемой простыми и классическими кольцами. Компания предлагает шесть различных колец – кольцо с бриллиантом огранки «Ашер», изящное кольцо с изумрудом, искрящееся кольцо, восьмиугольное кольцо, квадратное кольцо и куполообразное кольцо, - и все они доступны с центральными камнями весом от 1 до 3 каратов. Эти кольца выполнены из 14-каратного золота, 18-каратного золота или платины - хорошо доступная роскошь с лучшим соотношением цены и качества.
Эта коллекция представлена во всем мире розничными партнерами Smiling Rocks. Каждый из бриллиантов Smiling Rocks имеет лазерную гравировку с логотипом бренда в качестве идентификационного знака и прозрачности происхождения выращенного в лаборатории бриллианта.
«Мы очень рады быть единственным брендом, выращенным в лаборатории, который выпустил эту коллекцию для всех мужчин. Мужские кольца всегда были недостаточно изучены миром дизайна, поскольку обычно варианты таких изделий представляют собой простые металлические кольца. Компания Smiling Rocks сделала большой шаг вперед, чтобы представить эту линию, используя бриллианты смелых размеров с правильным дизайном и формой, которые соответствуют мужским вкусам и индивидуальности. Этот запуск — новая тенденция, которую мы устанавливаем в отрасли, чтобы представить мужскую линию со всеми нашими розничными партнерами», — объясняет Зулу Геврия (Zulu Ghevriya), генеральный директор и соучредитель Smiling Rocks.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished