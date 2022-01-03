Джонатан Тэк присоединяется к GSI в качестве исполнительного вице-президента по развитию бизнеса

Gemological Science International (GSI), одна из крупнейших геммологических организаций в мире и мировой лидер в области сертификации бриллиантов и ювелирных изделий, объявила о том, что Джонатан Тэк (Jonathan Tack) присоединится к организации в качестве исполнительного вице-президента по развитию бизнеса.«Я очень рада приветствовать Джонатана Тэка в GSI, — говорит Дебби Азар (Debbie Azar), президент и соучредитель GSI. — Наша команда состоит из лидеров алмазной и ювелирной промышленности, и я уверена, что энтузиазм, энергия и обширные отраслевые знания Джонатана помогут GSI добиться дальнейшего роста и успеха».Джонатан имеет более чем 25-летний опыт работы в сфере предметов роскоши. После десяти лет работы в качестве вице-президента по продажам в компании Suberi Brothers, где он модернизировал устаревший бренд и запустил электронную коммерцию, Тэк основал фирму Proposition Love, где он работал над дизайном для Cher, Kathy Griffin и Tori Spelling и даже экспонировался на выставке Chelsea Handler Show. Позже он руководил продажами и маркетингом в Beauty Gem и SDC Designs. На протяжении всей своей карьеры Джонатан успешно руководил межфункциональными командами, выводя продукты на новые рынки, разрабатывая бизнес-стратегии для многоканальных продаж и налаживая прибыльные партнерские отношения. Его профессиональное стремление и лояльные отношения принесли ему большой успех, который он планирует привнести в GSI.«Я рад присоединиться к такой уважаемой и престижной международной организации, — говорит Джонатан Тэк, исполнительный вице-президент по развитию бизнеса GSI. — Команда GSI укрепляет доверие потребителей к нашей отрасли благодаря своей честности и инновациям. Я хочу создавать новые возможности, которые будут полезны для GSI и всей индустрии бриллиантов и ювелирных изделий».GSI — всемирно известная геммологическая организация, которая предлагает множество услуг для алмазной и ювелирной промышленности, включая отчеты о классификации и услуги для бриллиантов (как природных, так и выращенных в лаборатории), цветных драгоценных камней и ювелирных изделий. GSI является лидером в тестировании и обнаружении не заявленных синтетических бриллиантов в готовых ювелирных изделиях. Компания также предлагает различные образовательные программы для профессионалов и имеет специальную международно признанную команду исследователей, ученых и профессионалов, приверженных продвижению геммологических исследований в отрасли.