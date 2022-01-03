Эксклюзив
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
Вчера
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Джонатан Тэк присоединяется к GSI в качестве исполнительного вице-президента по развитию бизнеса
«Я очень рада приветствовать Джонатана Тэка в GSI, — говорит Дебби Азар (Debbie Azar), президент и соучредитель GSI. — Наша команда состоит из лидеров алмазной и ювелирной промышленности, и я уверена, что энтузиазм, энергия и обширные отраслевые знания Джонатана помогут GSI добиться дальнейшего роста и успеха».
Джонатан имеет более чем 25-летний опыт работы в сфере предметов роскоши. После десяти лет работы в качестве вице-президента по продажам в компании Suberi Brothers, где он модернизировал устаревший бренд и запустил электронную коммерцию, Тэк основал фирму Proposition Love, где он работал над дизайном для Cher, Kathy Griffin и Tori Spelling и даже экспонировался на выставке Chelsea Handler Show. Позже он руководил продажами и маркетингом в Beauty Gem и SDC Designs. На протяжении всей своей карьеры Джонатан успешно руководил межфункциональными командами, выводя продукты на новые рынки, разрабатывая бизнес-стратегии для многоканальных продаж и налаживая прибыльные партнерские отношения. Его профессиональное стремление и лояльные отношения принесли ему большой успех, который он планирует привнести в GSI.
«Я рад присоединиться к такой уважаемой и престижной международной организации, — говорит Джонатан Тэк, исполнительный вице-президент по развитию бизнеса GSI. — Команда GSI укрепляет доверие потребителей к нашей отрасли благодаря своей честности и инновациям. Я хочу создавать новые возможности, которые будут полезны для GSI и всей индустрии бриллиантов и ювелирных изделий».
GSI — всемирно известная геммологическая организация, которая предлагает множество услуг для алмазной и ювелирной промышленности, включая отчеты о классификации и услуги для бриллиантов (как природных, так и выращенных в лаборатории), цветных драгоценных камней и ювелирных изделий. GSI является лидером в тестировании и обнаружении не заявленных синтетических бриллиантов в готовых ювелирных изделиях. Компания также предлагает различные образовательные программы для профессионалов и имеет специальную международно признанную команду исследователей, ученых и профессионалов, приверженных продвижению геммологических исследований в отрасли.
Владимир Малахов, Rough&Polished