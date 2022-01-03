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13 декабря 2021
Образование алмазов связано с расколом суперконтинентов
Алмазы поднимаются на поверхность в результате извержений вулканов, их обнаруживают в плену магматических пород, называемых кимберлитами.
Однако происхождение этой очень специфической магмы все еще недостаточно изучено.
Новое исследование ученых из Университета Саутгемптона показывает, что возникновение магматизма, вероятно, связано с большими тектоническими циклами и, в частности, с расколом суперконтинентов.
Изучение различных месторождений показывает, что кимберлитовые извержения происходят не случайно, а скорее импульсно, что удивительно синхронизировано с циклами распадения суперконтинентов.
Новое исследование проливает свет на связь между генерацией кимберлитовых магм и крупными тектоническими циклами. На тесную связь с процессами рифтинга указывает то, что большинство кимберлитов каждый раз извергалось примерно через 25 млн лет после начала раскола суперконтинентов, пишет интернет-ресурс futura-sciences.com.
Алекс Шишло для Rough&Polished