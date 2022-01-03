Образование алмазов связано с расколом суперконтинентов

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Алмазы, как известно, образуются в недрах Земли на очень большой глубине и при высокой температуре.

Алмазы поднимаются на поверхность в результате извержений вулканов, их обнаруживают в плену магматических пород, называемых кимберлитами.

Однако происхождение этой очень специфической магмы все еще недостаточно изучено.

Новое исследование ученых из Университета Саутгемптона показывает, что возникновение магматизма, вероятно, связано с большими тектоническими циклами и, в частности, с расколом суперконтинентов.

Изучение различных месторождений показывает, что кимберлитовые извержения происходят не случайно, а скорее импульсно, что удивительно синхронизировано с циклами распадения суперконтинентов.

Новое исследование проливает свет на связь между генерацией кимберлитовых магм и крупными тектоническими циклами. На тесную связь с процессами рифтинга указывает то, что большинство кимберлитов каждый раз извергалось примерно через 25 млн лет после начала раскола суперконтинентов, пишет интернет-ресурс futura-sciences.com.



Алекс Шишло для Rough&Polished





