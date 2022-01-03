Эксклюзив
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
Сегодня
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Добыча алмазов компанией RZM Murowa в третьем квартале снизилась на 43%
В распространенном ею сообщении говорится, что низкий уровень производства был результатом переработки руды с низким содержанием алмазов из карьера К1 после того, как карьер К2 с высоким содержанием алмазов достиг предела эксплуатации.
«Проект Краун Джуэл (Crown Jewel), который увеличит перерабатывающие мощности завода, продвигается, хотя и медленнее, чем хотелось бы, из-за отсутствия достаточного количества иностранной валюты», - заявили в RioZim, материнской компании RZM Murowa.
Производственные данные за этот период предоставлены не были.
RZM Murowa произвела 240 000 каратов за первые шесть месяцев 2021 года, что на 4% меньше по сравнению с 250 000 каратами за аналогичный период предыдущего года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished