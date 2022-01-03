Добыча алмазов компанией RZM Murowa в третьем квартале снизилась на 43%

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RZM Murowa, дочерняя компания RioZim, зафиксировала падение производства на 43% в третьем квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом годом ранее.

В распространенном ею сообщении говорится, что низкий уровень производства был результатом переработки руды с низким содержанием алмазов из карьера К1 после того, как карьер К2 с высоким содержанием алмазов достиг предела эксплуатации.

«Проект Краун Джуэл (Crown Jewel), который увеличит перерабатывающие мощности завода, продвигается, хотя и медленнее, чем хотелось бы, из-за отсутствия достаточного количества иностранной валюты», - заявили в RioZim, материнской компании RZM Murowa.

Производственные данные за этот период предоставлены не были.

RZM Murowa произвела 240 000 каратов за первые шесть месяцев 2021 года, что на 4% меньше по сравнению с 250 000 каратами за аналогичный период предыдущего года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





