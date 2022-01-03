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13 декабря 2021
BlueRock Diamonds назначила нового генерального директора
Он сменит Гаса Симбанегави (Gus Simbanegavi), который покидает пост главного операционного директора и генерального директора Kareevlei Mining с 1 марта 2022 года.
Бургерн, который работает в компании Simbanegavi с мая 2021 года, будет курировать недавно введенный в эксплуатацию завод мощностью 1 млн тонн руды в год на алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в районе Кимберли в Южной Африке.
«Мы рады приветствовать Мейринга в команде в качестве генерального директора Kareevlei Mining, чей опыт управления шахтами и предприятиями улучшит управление рудником Кареевлей, - сказал председатель совета директоров BlueRock Майк Хьюстон (Mike Houston). - У него есть то преимущество, что он хорошо понимает Кареевлей и обладает сильными лидерскими качествами в критический момент, когда команда сталкивается с постоянными и неопределенными проблемами в связи с пандемией коронавируса наряду с переходом к увеличению производства на новом перерабатывающем предприятии в сезон дождей».
Бургерн ранее занимал руководящие должности в различных компаниях, в том числе в горнодобывающих компаниях-подрядчиках African Mining Solutions и First Quantum Minerals, где среди прочего он занимался восстановлением открытого карьера медного рудника Сентинел (Sentinel) в Замбии.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished