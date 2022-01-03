BlueRock Diamonds назначила нового генерального директора

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Компания BlueRock Diamonds, производитель алмазов, зарегистрированный на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), назначила Мейринга Бургерна (Meiring Burgern) генеральным директором дочерней компании Kareevlei Mining.

Он сменит Гаса Симбанегави (Gus Simbanegavi), который покидает пост главного операционного директора и генерального директора Kareevlei Mining с 1 марта 2022 года.

Бургерн, который работает в компании Simbanegavi с мая 2021 года, будет курировать недавно введенный в эксплуатацию завод мощностью 1 млн тонн руды в год на алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в районе Кимберли в Южной Африке.

«Мы рады приветствовать Мейринга в команде в качестве генерального директора Kareevlei Mining, чей опыт управления шахтами и предприятиями улучшит управление рудником Кареевлей, - сказал председатель совета директоров BlueRock Майк Хьюстон (Mike Houston). - У него есть то преимущество, что он хорошо понимает Кареевлей и обладает сильными лидерскими качествами в критический момент, когда команда сталкивается с постоянными и неопределенными проблемами в связи с пандемией коронавируса наряду с переходом к увеличению производства на новом перерабатывающем предприятии в сезон дождей».

Бургерн ранее занимал руководящие должности в различных компаниях, в том числе в горнодобывающих компаниях-подрядчиках African Mining Solutions и First Quantum Minerals, где среди прочего он занимался восстановлением открытого карьера медного рудника Сентинел (Sentinel) в Замбии.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





