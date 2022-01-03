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13 декабря 2021

Генассамблея CIBJO в Виченце перенесена на 17-18 марта 2022 года

Сегодня
Новости
Всемирная ювелирная конфедерация CIBJO объявила, что заседание ее генеральной ассамблеи, которое должно было состояться 24- 25 января в Виченце (Италия), перенесено на четверг, 17 марта, и пятницу, 18 марта. 
Место проведения встречи не меняется. 
Объявление было сделано после того, как Итальянская выставочная группа IEG, которая будет принимать мероприятие CIBJO, заявила, что из-за глобального всплеска заболеваний COVID-19 переносит свою январскую ювелирную выставку VICENZAORO на 17-21 марта 2022 года. 
Заседание генассамблеи CIBJO состоится в выставочном центре Виченцы одновременно с выставкой.
Генассамблея CIBJO станет заключительным заседанием виртуального конгресса CIBJO 2021 года, который проходил в течение восьми дней с 4 по 8 ноября и с 15 по 18 ноября. 
Это будет гибридная сессия, в ходе которой делегаты лично встретятся во время выставки в Виченце, в то время как мероприятие одновременно будет транслироваться в прямом эфире другим участникам по всему миру.
CIBJO представит на выставке VICENZAORO в марте два семинара, посвященных ответственному подбору поставщиков, социальной активности и устойчивому развитию в ювелирной промышленности. 
Оба мероприятия состоятся в субботу, 19 марта, и являются частью реализуемой IEG и CIBJO программы для продвижения в ювелирном секторе принципов, одобренном Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций, где CIBJO имеет специальный консультативный статус.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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