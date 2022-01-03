В третьем квартале выручка компании Titan выросла на 36%

Сегодня Новости

В ежеквартальном отчете компании Titan, принадлежащей Tata Group, сообщается, что ее ювелирный бизнес ощутил высокий спрос со стороны фирм-потребителей, что привело к росту выручки на 36% по сравнению с праздничным кварталом прошлого года. Оживление спроса на ювелирные изделия в связи с праздничными покупками в октябре и ноябре прошлого года помогло компании Titan добиться значительного роста выручки за отчетный квартал, говорится в сообщении газеты Business Standard.

Теперь компания наблюдает значительно больший приток посетителей в своей ювелирной сети Tanishq. Она также стала свидетелем более высокого прироста новых покупателей на фоне общего роста клиентов, частично обусловленного стратегией регионализации Tanishq, направленной на завоевание основных рынков.

В категории часов и носимых устройств продажи Titan выросли на 28% по сравнению с прошлым годом. Компания ощутила сильный импульс роста благодаря мультибрендовым каналам, в основном благодаря бренду Titan. Бизнес по производству очков вырос на 27% в силу высокого спроса на солнцезащитные очки и оправы, а также благодаря тому, что покупатели выбирали международные бренды.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





