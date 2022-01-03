Эксклюзив
Лабораторные бриллианты будут оставаться вариантом выбора для потребителей, начиная от рынка высококачественных свадебных украшений и кончая рынком бижутерии
Ричард Гарард (Richard Garard) является одним из основателей Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), созданной в 2016 году. Он входит в состав Исполнительного комитета...
Вчера
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
03 января 2022
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
В третьем квартале выручка компании Titan выросла на 36%
Теперь компания наблюдает значительно больший приток посетителей в своей ювелирной сети Tanishq. Она также стала свидетелем более высокого прироста новых покупателей на фоне общего роста клиентов, частично обусловленного стратегией регионализации Tanishq, направленной на завоевание основных рынков.
В категории часов и носимых устройств продажи Titan выросли на 28% по сравнению с прошлым годом. Компания ощутила сильный импульс роста благодаря мультибрендовым каналам, в основном благодаря бренду Titan. Бизнес по производству очков вырос на 27% в силу высокого спроса на солнцезащитные очки и оправы, а также благодаря тому, что покупатели выбирали международные бренды.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished