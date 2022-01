Пятая алмазная конференция DMCC в Дубае получает поддержку и спонсорство от ведущих компаний алмазной отрасли

Сегодня Новости

Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Center, DMCC), являющийся ведущей в мире свободной экономической зоной и одновременно Управлением правительства Дубая по торговле сырьевыми товарами и предпринимательству, сообщил, что он проведет пятую Дубайскую алмазную конференцию (Dubai Diamond Conference, DDC) при поддержке ведущих отраслевых организаций. Дубайская алмазная конференция состоится 21 февраля 2022 года в отеле «Атлантис» (Atlantis) на искусственном острове Пальма в Дубае, а ее главной темой станет «Будущее алмазов».

DMCC объявил, что Дубайская алмазная конференция 2022 года будет проводиться при поддержке трех «платиновых» спонсоров — Stargems, компании, занимающейся торговлей, производством бриллиантов и организацией аукционов по продаже алмазов; Synova S.A., компании, первой применившей уникальную технологию с фокусировкой лазера водяной струей при огранке алмазов; и Sociedade Mineira de Catoca Lda. (Catoca), ангольской алмазодобывающей компании.

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и главный исполнительный директор DMCC, являющийся также руководителем Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange, DDE), сказал: «Алмазная отрасль продемонстрировала огромную устойчивость за последние 12 месяцев, и покупательский спрос оказался как никогда высоким. Однако теперь мы должны заглянуть дальше и изучить различные факторы, влияющие на рынок — от появления выращенных в лаборатории бриллиантов и изменения потребительских предпочтений до производства бриллиантов и глобальных сбоев в цепочке поставок. Пятый выпуск Дубайской алмазной конференции соберет лидеров отрасли в Дубае, одном из важнейших мировых центров торговли алмазами, для обсуждения будущего алмазов и того, как обеспечить долгосрочную устойчивость отрасли».

В ходе Дубайской алмазной конференции будет проходить ряд встреч на высоком уровне и отраслевых мероприятий в рамках Дубайской алмазной недели, начиная с заседания совета директоров Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) 20 февраля 2022 года. Гала-ужин Дубайской алмазной конференции и вручение призов в рамках конкурса «Мировые награды за ювелирные изделия» (Jewellery World Awards, JWA) 21 февраля 2022 года, организованные совместно с компанией Informa Markets, станут мероприятиями, на которых будет отмечен значительный вклад компаний, организаций и людей в развитие мировой алмазной и ювелирной промышленности.

Новая выставка «Ювелирные изделия, драгоценные камни и технология Дубая» (Jewellery, Gem and Technology Dubai, JGT Dubai), поддерживаемая DMCC в качестве официального партнера, станет одной из самых мощных в мире ювелирных площадок для знакомства с продуктами, установления значимых связей и обретения вдохновения. Покупатели и поставщики соберутся во Всемирном торговом центре Дубая (Dubai World Trade Centre) с 22 по 24 февраля 2022 года, чтобы торговать и изучать новые возможности для бизнеса в Дубае. Наконец, 24 и 25 февраля в легендарной башне «Алмас» состоятся встречи президентов Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA).

«Мы рады снова стать «платиновыми» спонсорами Дубайской алмазной конференции. Stargems продолжает расти и бить рекорды благодаря нашим аукционам в Дубае, что свидетельствует о ее положении в качестве глобального центра торговли алмазами. В декабре мы продали алмазной продукции более чем на 165 млн долларов США в ходе четырех отдельных аукционах Stargems, проводимых прямо здесь, в башне «Алмас», и это для нас новый рекорд в ходе ежегодных аукционов в объеме 800 млн долларов США, несмотря на сбои, вызванные коронавирусом», - сказал Шайлеш Джавери (Shailesh Javeri), генеральный директор Stargems.

«Synova рада стать партнером и спонсировать Дубайскую алмазную конференцию в 2022 году. Недавно мы анонсировали наше решение для автоматизированной обработки алмазов DaVinci на DDC в 2019 году, и эта технология уже начала невообразимым образом менять нашу отрасль. Мы также рады продемонстрировать нашу алмазную фабрику DaVinci во время конференции в феврале и рады объявить об открытии нашего нового предприятия в башне «Алмас» весной 2022 года», — сказал д-р Бернольд Ричержаген (Bernold Richerzhagen), президент и главный исполнительный директор Synova S.A.

Пауло Мандела ду Амарал Мартинс (Paulo Mandela do Amaral Martins), заместитель генерального директора по административным делам компании Catoca, сказал: «Sociedade Mineira de Catoca Lda рада принять участие в Дубайской алмазной конференции, чтобы построить устойчивое светлое будущее для мировой алмазной отрасли».

В соответствии со своим мандатом по привлечению, содействию и управлению новыми торговыми потоками через Дубай, DMCC стала движущей силой в превращении эмирата в ведущий мировой центр торговли алмазами. С начала 2021 года Дубайская алмазная биржа, крупнейшая в мире площадка для торговли алмазами, провела более 60 алмазных тендеров. В октябре 2021 года исключительный необработанный алмаз весом более 100 каратов был успешно продан за 5,218 млн долларов США (44 004 доллара США за карат) на рекордном тендере, проведенном в DDE.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished