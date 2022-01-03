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13 декабря 2021
Израильская алмазная промышленность в 2021 году продемонстрировала впечатляющий рост
В 2021 году чистый экспорт бриллиантов из страны составил 3,65 млрд долларов США, увеличившись на 54% по сравнению с 2020 годом и на 7,5% по сравнению с 2019 годом. Чистый импорт бриллиантов составил 2,94 млрд долларов США, увеличившись на 91% по сравнению с 2020 годом и на 21% по сравнению с 2019 годом.
Чистый экспорт необработанных алмазов составил 1,8 млрд долларов США, увеличившись на 109% по сравнению с 2020 годом и на 25% по сравнению с 2019 годом. Чистый импорт необработанных алмазов в Израиль составил 2,07 млрд долларов США, увеличившись на 94% по сравнению с 2020 годом и на 17,5% по сравнению с 2019 годом.
Офир Гур (Ophir Gur), руководитель Управления по контролю над операциями с алмазами и бриллиантами и директор Управления по алмазам, драгоценным камням и ювелирным изделиям в Министерстве экономики и промышленности (Diamond Controller and Director of the Diamond, Gemstones and Jewelry Administration at the Ministry of Economy and Industry), сказал: «Я не думаю, что еще год назад кто-то ожидал такого быстрого восстановления отрасли. Впечатляющие цифры отражают общемировые тенденции роста алмазной и ювелирной промышленности, но были и локальные причины, в первую очередь прямая торговля с ОАЭ, начавшаяся в конце 2020 года и явившаяся значимым фактором в 2021 году».
Авиэль Элиа (Aviel Elia), управляющий директор Израильского института алмазов, отметил: «Мы очень довольны отличными показателями отрасли в 2021 году и с оптимизмом смотрим на 2022 год. Мы полагаем, что первый квартал продемонстрирует высокий спрос на бриллианты по мере того, как американские и другие оптовые покупатели будут пополнять товарные запасы, которые значительно сократились во время праздничного сезона 2021 года».
Источники в Министерстве экономики и промышленности сообщили, что для обеспечения дальнейшего роста алмазной отрасли правительство рассматривает возможность создания зоны свободной торговли алмазами и бриллиантами. Кроме того, они заявили, что рассматриваются шаги по укреплению торговли с ОАЭ и растущим рынком в Катаре.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished