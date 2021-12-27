Бывший вице-президент АЛРОСА назначен на должность директора Федеральной кадастровой палаты Росреестра

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На должность директора ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» назначен Владислав Леонидович Жданов, профессор НИУ ВШЭ и бывший вице-президент АК «АЛРОСА» (2015-2018 гг.).

В. Л. Жданов по специальности физик.

Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London и Oxford University, РАНХиГС.

Он известен как автор ряда научных статей по использованию синтезированных и природных алмазов в современных высоких технологиях, о трендах и перспективах их потребления этой сфере.

Несмотря на назначение, В. Л. Жданов не планирует бросать академические исследования: в настоящее время в финальной доработке статьи по добыче и синтезу алмазов. В планах также - исследование коэффициента вторичной электронной эмиссии поликристалического и монокристаллического алмазов.



Галина Семенова для Rough&Polished





