Эксклюзив
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
Сегодня
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Бывший вице-президент АЛРОСА назначен на должность директора Федеральной кадастровой палаты Росреестра
В. Л. Жданов по специальности физик.
Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика), Дипломатической академии МИД, в City University London и Oxford University, РАНХиГС.
Он известен как автор ряда научных статей по использованию синтезированных и природных алмазов в современных высоких технологиях, о трендах и перспективах их потребления этой сфере.
Несмотря на назначение, В. Л. Жданов не планирует бросать академические исследования: в настоящее время в финальной доработке статьи по добыче и синтезу алмазов. В планах также - исследование коэффициента вторичной электронной эмиссии поликристалического и монокристаллического алмазов.
Галина Семенова для Rough&Polished