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Все - это дизайн, а дизайн - это все

Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...

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«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России

«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...

27 декабря 2021

Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким

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Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса

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13 декабря 2021

Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…

Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...

06 декабря 2021

Выставка GJEPC «IIJS SIGNATURE 2022» отложена

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Новости
Из-за преобладающей картины распространения пандемии коронавируса в Индии выставка лучших фирменных ювелирных изделий под названием Signature 2022, проходящая вместе с Индийской международной выставкой ювелирных изделий (India International Jewellery Show, IIJS), которая была запланирована с 6 по 9 января 2022 года и должна была открыться во Всемирном конференц-центре Jio в Мумбае, отложена, говорится в пресс-релизе Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).
Пожелав всем крепкого здоровья и возрождения надежды в новом 2022 году, Колин Шах (Colin Shah), председатель совета директоров GJEPC, поблагодарил правительство штата Махараштра, министерство торговли и промышленности, правительство Индии, участников, индийских и иностранных гостей за их искреннюю поддержку в эти трудные времена.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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