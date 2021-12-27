Выставка GJEPC «IIJS SIGNATURE 2022» отложена

Сегодня Новости

Из-за преобладающей картины распространения пандемии коронавируса в Индии выставка лучших фирменных ювелирных изделий под названием Signature 2022, проходящая вместе с Индийской международной выставкой ювелирных изделий (India International Jewellery Show, IIJS), которая была запланирована с 6 по 9 января 2022 года и должна была открыться во Всемирном конференц-центре Jio в Мумбае, отложена, говорится в пресс-релизе Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

Пожелав всем крепкого здоровья и возрождения надежды в новом 2022 году, Колин Шах (Colin Shah), председатель совета директоров GJEPC, поблагодарил правительство штата Махараштра, министерство торговли и промышленности, правительство Индии, участников, индийских и иностранных гостей за их искреннюю поддержку в эти трудные времена.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





