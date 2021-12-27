Эксклюзив
Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
Сегодня
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Mountain Province Diamonds сообщила дополнительную информацию о новом механизме финансирования
Как говорилось в пресс-релизе от 29 декабря 2021 года, предлагаемое соглашение предусматривает пакет финансирования на сумму $50 млн, привязанных к выпущенным облигациям.
Предлагается, что эти новые долговые обязательства будут иметь процентную ставку в размере 8% годовых с выплатой раз в полгода до 15 декабря 2022 года. После этой даты процентная ставка будет на 2% выше маржи по вторичным ценным бумагам, находящимся в обращении в тот период. Датой погашения этих долговых обязательств будет 15 декабря 2027 года.
В рамках нового пакета финансирования поставщику новой кредитной линии предполагается предоставить варранты на 41 миллион акций по цене исполнения 0,78 канадских долларов за обыкновенную акцию. Срок действия этих варрантов истекает 15 декабря 2027 года.
Ожидается, что поставщиком новой кредитной линии будет организация, конечным бенефициаром является Десмонд.
Алекс Шишло для Rough&Polished