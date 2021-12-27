Mountain Province Diamonds сообщила дополнительную информацию о новом механизме финансирования

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Mountain Province Diamonds Inc. обнародовала более подробную информацию о предлагаемом компанией соглашении о финансировании с участием крупнейшего акционера Дермота Десмонда (Dermot Desmond).

Как говорилось в пресс-релизе от 29 декабря 2021 года, предлагаемое соглашение предусматривает пакет финансирования на сумму $50 млн, привязанных к выпущенным облигациям.

Предлагается, что эти новые долговые обязательства будут иметь процентную ставку в размере 8% годовых с выплатой раз в полгода до 15 декабря 2022 года. После этой даты процентная ставка будет на 2% выше маржи по вторичным ценным бумагам, находящимся в обращении в тот период. Датой погашения этих долговых обязательств будет 15 декабря 2027 года.

В рамках нового пакета финансирования поставщику новой кредитной линии предполагается предоставить варранты на 41 миллион акций по цене исполнения 0,78 канадских долларов за обыкновенную акцию. Срок действия этих варрантов истекает 15 декабря 2027 года.

Ожидается, что поставщиком новой кредитной линии будет организация, конечным бенефициаром является Десмонд.



Алекс Шишло для Rough&Polished





