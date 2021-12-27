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Все - это дизайн, а дизайн - это все
Рожденный в семье, занимавшейся жемчугом в Басре, в семье первых частных ювелиров, поставляющих для королевских семей, Ашраф Мотивала (Ashraf Motiwala) является представителем четвертого поколения, продолжившим наследие компании A S Motiwala...
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«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Sigep и Vicenzaoro January перенесены на март 2022
С учетом текущих показателей пандемии новой коронавирусной инфекции отраслевые торговые ассоциации посчитали невозможным привлечь значительное количество посетителей как из Италии, так и из-за рубежа, включая Европу.
Запросы, полученные от ассоциаций, которые участвуют в Sigep, побудили IEG согласиться с тем, что негативная эволюция пандемии не позволит провести выставку в конце января, как планировалось.
По согласованию отраслевыми торговыми ассоциациями, компаниями и операторами Vicenzaoro January также решено перенести на март.
Алекс Шишло для Rough&Polished