Sigep и Vicenzaoro January перенесены на март 2022

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Проведение международной выставки оборудования для кондитерских, хлебопекарен, производства мороженого и сладостей Sigep и международной ювелирной выставки Vicenzaoro January, организуемых Итальянской выставочной группой (Italian Exhibition Group, IEG) и запланированных на январь, перенесено на 12-16 марта и 17-21 марта 2022 года соответственно.

С учетом текущих показателей пандемии новой коронавирусной инфекции отраслевые торговые ассоциации посчитали невозможным привлечь значительное количество посетителей как из Италии, так и из-за рубежа, включая Европу.

Запросы, полученные от ассоциаций, которые участвуют в Sigep, побудили IEG согласиться с тем, что негативная эволюция пандемии не позволит провести выставку в конце января, как планировалось.

По согласованию отраслевыми торговыми ассоциациями, компаниями и операторами Vicenzaoro January также решено перенести на март.



Алекс Шишло для Rough&Polished





