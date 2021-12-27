В этом году «Синтез-Технолоджи» удвоит производство искусственных алмазов

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Предприятие «Синтез-Технолоджи», расположенное в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области и являющееся одним из двух в РФ предприятий по выращиванию алмазов, в 2022 году расширит вдвое свои производственные мощности. Этого удастся достичь за счет полученного займа от Фонда развития промышленности, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе предприятия.

«Мы подписали с Фондом развития промышленности РФ договор целевого займа по программе «Комплектующие изделия», проект называется «Расширение производственной мощности по синтезу монокристаллов углерода». Сумма займа - 189 млн рублей. В связи с этим в 2022 году у нас будет запущена вторая линия прессов, расширение производственной мощности, обсуждается большое расширение контрактов», - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что на средства, выделенные Фондом развития промышленности, предприятие закупит прессы для выращивания алмазов, что позволит в 2022 году увеличить вдвое производственные мощности. «На эти деньги, выделенные из федерального бюджета, мы будем закупать вторую линию, чтобы расшириться. Сейчас шесть прессов, будет еще шесть, то есть расширение производства в два раза», - уточнила собеседница ТАСС.

Рассказывая в начале 2020 года в интервью агентству Rough&Polished о данном проекте «Синтез-Технолоджи», генеральный директор компании Екатерина Наговицына, в частности, сказала: «Это наш масштабный проект по масштабированию нашего производства. На этот проект мы получили положительное решение и финансирование Экспертного совета Фонда развития промышленности РФ. С конца 2019 года мы являемся резидентами особой экономической зоны Моглино, и с 10 января 2020 года мы арендуем площадь в 1 700 квадратных метров на территории ОЭЗ Моглино. Это дает нам большое преимущество в виде налоговых преференций и расширения наших экспортных возможностей, а также развития трансграничного сотрудничества. Наш проект включает в себя несколько этапов, и если к концу 2020 года мы выходим на показатель 7 000 каратов в год, то уже к 2023 году мы планируем расширение до 90 000 каратов в год».



Владимир Малахов, Rough&Polished





