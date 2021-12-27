Компания «АЛРОСА-Нюрба» сообщила о своей ликвидации

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Компания «АЛРОСА-Нюрба» сообщила в заявлении, опубликованном на ее сайте, о своей ликвидации 27 декабря 2021 года, порекомендовав акционерам по вопросам ведения и хранения истории выплат, получения дивидендов, ликвидационной квоты обращаться в АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр».

«АЛРОСА-Нюрба», образованная в 1997 году и на 97 с лишним процентов принадлежавшая материнской компании АЛРОСА, занималась добычей алмазов на месторождениях «Нюрбинское» и «Ботуобинское», входящих в Накынское кимберлитовое поле.

После того, как на внеочередном общем собрании акционеров «АЛРОСА-Нюрба» в конце октября 2019 года было принято решение о добровольной ликвидации компании, три акционера компании - Юрий Жиляев, Александр Янковский и Дмитрий Самсонов - в июне 2020 года потребовали взыскать с компании АЛРОСА 34,7 млрд руб. убытков в пользу ПАО «Алроса-Нюрба» за ущерб от утраты прав пользования алмазными месторождениями.

АЛРОСА расценила предъявленные требования как необоснованные, поскольку решение о ликвидации «АЛРОСА-Нюрба» и процедура ликвидации осуществлялись в полном соответствии с законодательством. После разбирательств Арбитражный суд Якутии отклонил все иски к компании АЛРОСА.



Владимир Малахов, Rough&Polished





