Mountain Province объявила о планируемом укреплении баланса компании

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Mountain Province Diamonds Inc. объявила, что заключила со своим крупнейшим акционером Дермотом Десмондом (Dermot Desmond) необязательный договор о предлагаемом пакете мер по укреплению баланса компании для обеспечения ее большей финансовой гибкости.

Хотя договоренность не имеет обязательной силы, Mountain Province работает с Десмондом, стремясь достичь юридически обязательных к исполнению соглашений в начале 2022 года.

Предлагаемое соглашение подлежит, среди прочего, доработке по конкретным условиям, согласованию и оформлению окончательной документации, а также одобрению акционерами и регулирующими органами.

Договоренность регулируется требованиями, предъявляемыми к сделкам со связанными сторонами в соответствии с Многосторонним документом 61-101 о защите миноритарных держателей ценных бумаг при заключении специальных сделок ("MI 61-101"). Предлагаемая договоренность также подлежит одобрению Фондовой биржей Торонто ("TSX") и одобрению незаинтересованными акционерами компании в соответствии с MI 61-101 и правилами TSX.

Ожидается, что предлагаемая договоренность будет включать выпуск новых облигаций компании на сумму $50 млн со сроком погашения в конце 2027 года. Компания планирует использовать часть выручки от ценных бумаг для погашения первой возобновляемой кредитной линии на сумму 25 млн, предоставленной компанией Dunebridge Worldwide Ltd., которую контролирует Десмондом. Срок ее погашения истекает 31 марта 2022 года.

После реализации предложенное соглашение обеспечит компании повышенную финансовую гибкость, увеличение оборотного капитала, потенциал для ускорения выкупа существующих облигаций и/или расширения геологоразведочных работ на принадлежащем ей на 100% проекте Кеннади-Норт (Kennady North).

«Эти плановые укрепляют мой собственный оптимизм, поскольку мы ожидаем более широкой оптимизации структуры капитала в 2022 году", - прокомментировал Марк Уолл (Mark Wall), президент и главный исполнительный директор компании.



Алекс Шишло для Rough&Polished