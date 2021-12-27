Эксклюзив
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Mountain Province объявила о планируемом укреплении баланса компании
Хотя договоренность не имеет обязательной силы, Mountain Province работает с Десмондом, стремясь достичь юридически обязательных к исполнению соглашений в начале 2022 года.
Предлагаемое соглашение подлежит, среди прочего, доработке по конкретным условиям, согласованию и оформлению окончательной документации, а также одобрению акционерами и регулирующими органами.
Договоренность регулируется требованиями, предъявляемыми к сделкам со связанными сторонами в соответствии с Многосторонним документом 61-101 о защите миноритарных держателей ценных бумаг при заключении специальных сделок ("MI 61-101"). Предлагаемая договоренность также подлежит одобрению Фондовой биржей Торонто ("TSX") и одобрению незаинтересованными акционерами компании в соответствии с MI 61-101 и правилами TSX.
Ожидается, что предлагаемая договоренность будет включать выпуск новых облигаций компании на сумму $50 млн со сроком погашения в конце 2027 года. Компания планирует использовать часть выручки от ценных бумаг для погашения первой возобновляемой кредитной линии на сумму 25 млн, предоставленной компанией Dunebridge Worldwide Ltd., которую контролирует Десмондом. Срок ее погашения истекает 31 марта 2022 года.
После реализации предложенное соглашение обеспечит компании повышенную финансовую гибкость, увеличение оборотного капитала, потенциал для ускорения выкупа существующих облигаций и/или расширения геологоразведочных работ на принадлежащем ей на 100% проекте Кеннади-Норт (Kennady North).
«Эти плановые укрепляют мой собственный оптимизм, поскольку мы ожидаем более широкой оптимизации структуры капитала в 2022 году", - прокомментировал Марк Уолл (Mark Wall), президент и главный исполнительный директор компании.
Алекс Шишло для Rough&Polished