Эксклюзив

«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России

«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...

27 декабря 2021

Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким

First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...

20 декабря 2021

Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса

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Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…

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06 декабря 2021

Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью

Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...

29 ноября 2021

Компания Diacore купила розовый алмаз за 13,8 млн долларов

Сегодня
Новости
Израильский производитель бриллиантов компания Diacore купила розовый необработанный алмаз весом 32,32 карата, добытый на руднике Вильямсон (Williamson) компании Petra в Танзании за 13,8 млн долларов США. Камень был выставлен на торги в прошлом месяце в Антверпене в рамках тендера по продаже алмазного сырья с рудника Вильямсон.
Diacore специализируется на бриллиантах редких цветов и огранила одни из самых известных в мире бриллиантов, в том числе De Beers Millennium Star весом 203,04 карата и безупречный ярко-розовый бриллиант Pink Star весом 59,60 карата.
Нир Ливнат (Nir Livnat), председатель совета директоров Diacore, охарактеризовал камень как «редкий шедевр природы».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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