Ювелирный дом SOKOLOV вышел на рынок Германии

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Ювелирный дом SOKOLOV начал онлайн-продажи своих изделий в Германии, одном из крупнейших рынков Евросоюза, используя для этого такие торговые интернет-платформы, как Amazon и Zalando, сообщает портал retail.ru.

Для доставки купленных украшений клиентам в Германии компания будет пользоваться услугами DHL.

До этого SOKOLOV расширил сеть своих розничных магазинов в Молдавии, Казахстане, Республике Беларусь и Румынии. Бренд также запустил продажи через Amazon и Zalando на рынках США, Германии, Великобритании, Австрии, Польши, Италии, Швеции, Испании, Нидерландов и Франции.

«Мы запустили собственный сайт на территории Германии, так как видим большой потенциал масс—маркет сегмента ювелирного рынка и высокий интерес к бренду на маркетплейсах в этой стране, — говорит, согласно retail.ru, генеральный директор Sokolov Николай Поляков. — Продажи через Amazon и Zalando показали перспективность ювелирного e-com в Европе, поэтому мы решили расширять представленность онлайн-канала в ЕС. В следующем году мы рассматриваем возможность масштабировать зарубежную экспансию, запустив продажи через наши собственные онлайн-платформы в Италии, Испании и других странах Евросоюза».



Владимир Малахов, Rough&Polished





