Эксклюзив
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
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29 ноября 2021
Mountain Province объявила о вспышке Covid-19 на Гачо Куэй
Поскольку от коронавируса вакцинирован весь персонал рудника, в настоящее время не ожидается существенного воздействия вспышки заболевания на производственный процесс.
На Гачо Куэй выявили четыре случая заражения коронавирусом, при этом у трех человек наблюдались легкие симптомы, похожие на простуду. Восемь контактировавших с ними работников находятся в карантине, коронавируса у них не выявлено.
Тесты, сданные 26 декабря остальным персоналом шахты, также дали отрицательный результат. 22 декабря на Гачо Куэй были дополнительно приняты усиленные профилактические меры в связи с быстрым распространением омикрон-штамма в Канаде.
«Нам очень повезло, что De Beers и Anglo American стали нашими партнерами и операторами по совместному предприятию, уделяющими особое внимание безопасности сотрудников и непрерывности работы. Важно, чтобы мы продолжали осуществлять строгий контроль для защиты как наших людей, так и сообществ, населяющих Северо-Западные территории», - прокомментировал Марк Уолл (Mark Wall), президент и главный исполнительный директор компании.
Александр Шишло для Rough&Polished