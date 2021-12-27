Mountain Province объявила о вспышке Covid-19 на Гачо Куэй

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Компания Mountain Province Diamonds Inc. со ссылкой на управление общественного здравоохранения Северо-Западных территорий Канады объявила о вспышке Covid-19 на алмазном проекте Гачо Куэй (Gahcho Kué).

Поскольку от коронавируса вакцинирован весь персонал рудника, в настоящее время не ожидается существенного воздействия вспышки заболевания на производственный процесс.

На Гачо Куэй выявили четыре случая заражения коронавирусом, при этом у трех человек наблюдались легкие симптомы, похожие на простуду. Восемь контактировавших с ними работников находятся в карантине, коронавируса у них не выявлено.

Тесты, сданные 26 декабря остальным персоналом шахты, также дали отрицательный результат. 22 декабря на Гачо Куэй были дополнительно приняты усиленные профилактические меры в связи с быстрым распространением омикрон-штамма в Канаде.

«Нам очень повезло, что De Beers и Anglo American стали нашими партнерами и операторами по совместному предприятию, уделяющими особое внимание безопасности сотрудников и непрерывности работы. Важно, чтобы мы продолжали осуществлять строгий контроль для защиты как наших людей, так и сообществ, населяющих Северо-Западные территории», - прокомментировал Марк Уолл (Mark Wall), президент и главный исполнительный директор компании.



Александр Шишло для Rough&Polished





