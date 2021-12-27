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29 ноября 2021
Компания MET/Nuna будет управлять закрытием и реабилитацией рудника Снэп Лейк в Северо-Западных территориях Канады
Об этом алмазодобывающая компания сообщила в пресс-релизе, в котором говорится, что MET/Nuna, совместное предприятие North Slave Métis Alliance и Nuna Logistics после проведения конкурсных торгов, начатых в марте 2021 года, заключило контракт на сумму около 110 млн долларов США сроком на три года. В процессе торгов за право заключить данный контракт были рассмотрены пять заявок, все от общин коренных народов СЗТ.
По словам De Beers, в рамках контракта MET/Nuna возьмет на себя повседневное управление участком работ и выполнит план закрытия и рекультивации рудника. Это будет включать в себя максимальные усилия по увеличению возможностей трудоустройства и обучения для жителей СЗТ, а также закупку товаров и услуг у компаний СЗТ.
De Beers сохранит небольшую группу надзора на территории и по-прежнему будет отвечать за отношения с властями и сообществами, а также за соблюдение нормативных и социальных обязательств, включая обязательства, взятые перед сообществами в рамках соглашений о выгодах от воздействия данной программы и перед правительством СЗТ в рамках социально-экономического соглашения по руднику.
Максвелл Морапели (Maxwell Morapeli), руководитель отдела закрытия объектов De Beers Group, в связи с этим сказал: «De Beers Group стремится оказывать положительное влияние на принимающие сообщества на всех этапах жизненного цикла рудников, включая их закрытие. С 2004 года рудник Снэп Лейк потратил около 2 млрд долларов, выплаченных компаниям коренных народов и другим компаниям СЗТ, обеспечил более 2500 человеко-лет занятости для жителей СЗТ и предоставил 27 млн долларов на обучение и инвестиции в сообщества. Мы гордимся тем, что опираемся на это наследие при закрытии рудника».
Марк Уитфорд (Marc Whitford), вице-президент North Slave Métis Alliance, отметил: «Компания North Slave Métis Alliance (NSMA) очень рада более тесному сотрудничеству с Nuna Logistics в рамках MET/Nuna над этим проектом закрытия рудника. Это представляет собой значительный шаг на пути к развитию деловых возможностей NSMA и еще один шаг к процветающему будущему для работников North Slave Métis. Президент Энге (Enge) в прошлом тесно сотрудничал с Nuna для развития наших ценных отношений, и в результате был заключен контракт с компанией MET/Nuna. Я также ценю очень значительные усилия команды De Beers Canada Snap Lake, которые сегодня привели к получению этой важной награды и обеспечению того, чтобы северный бизнес оставался на севере».
Майлз Сафранович (Miles Safranovich), президент и главный операционный директор Nuna Logistics, сказал: «Nuna гордится тем, что работала с De Beers Canada Inc. на руднике Снэп Лейк с первых дней разведки до предоставления услуг по капитальному гражданскому строительству на этапах строительства и эксплуатации проекта. Присуждение контракта на восстановление участка Снэп Лейк совместному предприятию MET/Nuna в партнерстве с Métcor Inc, 100-процентным бизнесом North Slave Métis Alliance, обеспечивает наше участие в полном жизненном цикле проекта и предоставление полного набора наших услуг».
Владимир Малахов, Rough&Polished