В индийском штате Андхра-Прадеш начнется охота за алмазами

Южноиндийский штат Андхра-Прадеш готов приступить к масштабному поиску драгоценных камней. Этот шаг был предпринят после того, как в результате предварительного исследования Геологической службы Индии (Geological Survey of India, GSI) в данном штате были выявлены признаки присутствие алмазов, о чем сообщает газета Times of India.

Один из участков в упомянутом штате в районе поселения Уппарапалле (Upparapalle), занимающий площадь 37,5 кв. км, будет подвергнут детальному изучению с целью определения области, где присутствуют алмазы. Правительство штата Андхра-Прадеш решило предоставить комплексную лицензию на проведение разведки в этой области.

Комитет высокого уровня, в который входят специальный главный секретарь по отраслям промышленности Карикал Валавен (Karikal Valaven), главные секретари по делам горной промышленности, геологии и финансов, а также старшие должностные лица Индийского горнорудного управления (Indian Bureau of Mines, IBM) и Геологической службы Индии, дал разрешение на исследование участка в районе Уппарапалле.

Победитель торгов за право проведения поисковых работ на участке возьмется за обследование местности. После того, как исследование определит районы, где алмазы присутствуют в изобилии, правительство перейдет к следующему шагу - разведке драгоценных камней.

Андхра-Прадеш известен своими ныне бездействующими алмазными рудниками. В бассейнах рек Пенна и Кришна когда-то находились крупные алмазные копи. Но чрезмерная эксплуатация привела к их истощению. Вместе с тем ряд исследований, проведенных в последнее время, показал наличие алмазов, залегающих глубоко под землей. И у правительства появились большие планы по добыче алмазов, которые вернут этому штату былую славу. Почти три столетия назад некоторые из самых известных в мире алмазов, в том числе Кохинур (Kohinoor), были обнаружены в бассейне реки Кришна.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished