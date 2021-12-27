Эксклюзив
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27 декабря 2021
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29 ноября 2021
В индийском штате Андхра-Прадеш начнется охота за алмазами
Один из участков в упомянутом штате в районе поселения Уппарапалле (Upparapalle), занимающий площадь 37,5 кв. км, будет подвергнут детальному изучению с целью определения области, где присутствуют алмазы. Правительство штата Андхра-Прадеш решило предоставить комплексную лицензию на проведение разведки в этой области.
Комитет высокого уровня, в который входят специальный главный секретарь по отраслям промышленности Карикал Валавен (Karikal Valaven), главные секретари по делам горной промышленности, геологии и финансов, а также старшие должностные лица Индийского горнорудного управления (Indian Bureau of Mines, IBM) и Геологической службы Индии, дал разрешение на исследование участка в районе Уппарапалле.
Победитель торгов за право проведения поисковых работ на участке возьмется за обследование местности. После того, как исследование определит районы, где алмазы присутствуют в изобилии, правительство перейдет к следующему шагу - разведке драгоценных камней.
Андхра-Прадеш известен своими ныне бездействующими алмазными рудниками. В бассейнах рек Пенна и Кришна когда-то находились крупные алмазные копи. Но чрезмерная эксплуатация привела к их истощению. Вместе с тем ряд исследований, проведенных в последнее время, показал наличие алмазов, залегающих глубоко под землей. И у правительства появились большие планы по добыче алмазов, которые вернут этому штату былую славу. Почти три столетия назад некоторые из самых известных в мире алмазов, в том числе Кохинур (Kohinoor), были обнаружены в бассейне реки Кришна.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished