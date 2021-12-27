Эксклюзив
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
27 декабря 2021
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29 ноября 2021
В Индии ювелирные изделия из золота, идущие на экспорт, освобождены от обязательного клеймения
Это объявление было сделано в связи с многочисленными запросами, сделанными в отношении правил экспорта и реимпорта, касающихся торговой политики правительства Индии.
Колин Шах (Colin Shah), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), сказал: «Новые руководящие принципы приведут политику клеймения Бюро индийских стандартов (Bureau of Indian Standards, BIS) в соответствие с политикой внешней торговли, а также обеспечат легкость ведения бизнеса для экспортеров, поскольку клеймение является специфическим для Индии нормативным актом, а экспортеры должны соблюдать правила клеймения страны, в которую экспортируется товар. Поправка станет толчком для торговли золотыми украшениями и еще больше увеличит экспорт золотых украшений из Индии в новом году. Мы глубоко признательны правительству, которое очень внимательно относилось к нашим требованиям и всегда способствовало нашему росту в реализации мечты о самодостаточной Индии. Я надеюсь, что этот импульс сохранится, и мы все настроены вступить в новый год с новым духом и рвением, чтобы достичь нашей цели – довести объем экспорта в 2021-2022 годах до 41,75 млрд долларов США».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished