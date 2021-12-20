Chaumet представил новую бриллиантовую огранку с 88-ю гранями

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Ювелирный бренд Chaumet, история которого восходит к 18-му веку, представил новый вид огранки бриллианта - «Императрица» с 88-гранями, сообщил журнал Vogue.

Новая огранка камня в форме шестиугольника создает в нем необычную игру света, который более интенсивен, чем в бриллиантах традиционной круглой огранки.

Создателей новой ювелирной линии Chaumet под названием Bee My Love («Пчела, любовь моя»), которая включает кольца, ожерелья и браслеты, украшенные бриллиантами, вдохновила пчела, являющаяся не только знаковой эмблемой дома, но и символом вечности и королевской власти.

Цвет золотых ожерелий и браслетов в форме сот от Chaumet напоминает мед, а инкрустированные бриллианты кажутся пестиками цветка, на который вот-вот сядет пчела.



Александр Шишло для Rough&Polished





