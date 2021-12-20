Эксклюзив
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
Вчера
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Смоленский «Кристалл» в процессе масштабного перевооружения
«Кристалл» приобрел четыре новых автоматических манипулятора, в начале следующего года собирается закупить еще 36. Это позволит делать предварительную огранку большей части заготовок в автоматическом режиме. Технологии такого уровня делают процесс работы намного проще и понятнее. Как, например, и новый Galaxy Meteor. Он служит для построения трехмерной карты включений в алмазе – то есть для точнейшей установки различных дефектов. Благодаря этой технике можно сделать разметку алмаза под максимально дорогие и чистые бриллианты.
По словам руководства предприятия, на «Кристалле» уже запущен процесс выстраивания технологической цепочки, основанной на применении самых актуальных систем сканирования алмазов, современной лазерной технологии и автоматизации процессов в огранке. Это позволит цифровизировать работу на всех этапах обработки и вывести предприятие на новый уровень.
Владимир Малахов, Rough&Polished