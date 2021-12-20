Смоленский «Кристалл» в процессе масштабного перевооружения

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На «Кристалле» начали осваивать новое оборудование для огранки и разметки алмазов, сообщает портал gtrksmolensk.ru. «Смоленский завод по производству бриллиантов продолжает масштабное перевооружение. Изменения начались после перехода предприятия в собственность алмазодобывающей компании АЛРОСА в 2019 году. Она соединила все гранильные мощности в единый ограночный комплекс, главным предприятием которого стал завод в Смоленске», - говорится в опубликованной вчера корреспонденции Веры Перельман.

«Кристалл» приобрел четыре новых автоматических манипулятора, в начале следующего года собирается закупить еще 36. Это позволит делать предварительную огранку большей части заготовок в автоматическом режиме. Технологии такого уровня делают процесс работы намного проще и понятнее. Как, например, и новый Galaxy Meteor. Он служит для построения трехмерной карты включений в алмазе – то есть для точнейшей установки различных дефектов. Благодаря этой технике можно сделать разметку алмаза под максимально дорогие и чистые бриллианты.

По словам руководства предприятия, на «Кристалле» уже запущен процесс выстраивания технологической цепочки, основанной на применении самых актуальных систем сканирования алмазов, современной лазерной технологии и автоматизации процессов в огранке. Это позволит цифровизировать работу на всех этапах обработки и вывести предприятие на новый уровень.



Владимир Малахов, Rough&Polished



