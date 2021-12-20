10-летняя программа Всемирного совета по золоту - «Золото 24/7»

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10-летняя программа Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) под названием «Золото 24/7» сделает золото доступным для всех, в любое время и в любой форме. Программа также попытается решить проблему целостности поставок золота и создать полностью взаимозаменяемые рынки, сказал Дэвид Тейт (David Tait), генеральный директор Всемирного совета по золоту в интервью, опубликованном в журнале GJEPC “Solitaire”.

В рамках программы «Золото 24/7» WGC также планирует направлять золото, произведенное в Китае или Индии, для продажи и использования на рынках США, Великобритании, Австралии и других стран. WGC считает, что, если такому золоту удастся войти на эти рынки, то оно может фактически создать новый класс активов и его можно будет использовать для финансирования, обеспечения кредитов и многих других целей.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





