Эксклюзив
«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России
«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...
Вчера
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
«Кындыкан» - алмаз, добытый и так названный компанией АЛРОСА в честь проекта по поддержке малочисленных народов Крайнего Севера
Алмаз имеет желто-коричневый цвет и размеры 25х16х22 мм. Он был добыт в 2021 году на одном из россыпных месторождений АО «Алмазы Анабара», дочернего предприятия АЛРОСА, которое работает на бескрайних арктических просторах Якутии, где исторически живут коренные малочисленные народы Севера. Данный алмаз была найден в Оленекском улусе, одном из самых холодных регионов в Северном полушарии.
АЛРОСА впервые объявила о поддержке проекта «Кындыкан» в сентябре 2021 года. Это стало очередным шагом компании в стремлении к сохранению исторических ценностей коренных малочисленных народов Якутии.
«В АЛРОСА существует добрая традиция присваивать наименования фактам извлечения алмазов. В этот раз мы решили назвать алмаз, добытый на Крайнем Севере, именем маленькой эвенской героини Кындыкан и прекрасного проекта, который делает многое для того, чтобы голоса коренных малочисленных народов Севера были услышаны. В АЛРОСА всегда восхищались их стойкостью и сильным характером, их богатой историей и вековыми традициями. Наша общая задача – сохранить все это для будущих поколений и рассказать эту историю миру», - отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
Владимир Малахов, Rough&Polished