«Кындыкан» - алмаз, добытый и так названный компанией АЛРОСА в честь проекта по поддержке малочисленных народов Крайнего Севера

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Алмаз носит имя героини эвенского фольклора – маленькой девочки, которую 200 лет назад чудом нашли живой якутские охотники вблизи Верхоянских гор в родовом стойбище, все остальные жители которого умерли от оспы, сообщила АЛРОСА в распространенном по этом поводу пресс-релизе. Кындыкан стала символом стойкости, силы духа, самобытной ценности коренных малочисленных народов Севера.

Алмаз имеет желто-коричневый цвет и размеры 25х16х22 мм. Он был добыт в 2021 году на одном из россыпных месторождений АО «Алмазы Анабара», дочернего предприятия АЛРОСА, которое работает на бескрайних арктических просторах Якутии, где исторически живут коренные малочисленные народы Севера. Данный алмаз была найден в Оленекском улусе, одном из самых холодных регионов в Северном полушарии.

АЛРОСА впервые объявила о поддержке проекта «Кындыкан» в сентябре 2021 года. Это стало очередным шагом компании в стремлении к сохранению исторических ценностей коренных малочисленных народов Якутии.

«В АЛРОСА существует добрая традиция присваивать наименования фактам извлечения алмазов. В этот раз мы решили назвать алмаз, добытый на Крайнем Севере, именем маленькой эвенской героини Кындыкан и прекрасного проекта, который делает многое для того, чтобы голоса коренных малочисленных народов Севера были услышаны. В АЛРОСА всегда восхищались их стойкостью и сильным характером, их богатой историей и вековыми традициями. Наша общая задача – сохранить все это для будущих поколений и рассказать эту историю миру», - отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.



Владимир Малахов, Rough&Polished





