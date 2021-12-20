Эксклюзив

«Типичный ювелир» - инициатива, продвигающая ювелирную отрасль России

«Типичный ювелир» - одна из крупнейших в рунете площадок для ювелиров нового поколения. Суммарная аудитория, включая соцсети, - более 100 000 человек в месяц. Каждый день публикуются актуальные новости из ювелирного мира, образовательные статьи и переводы...

Сегодня

Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким

First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...

20 декабря 2021

Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса

По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...

13 декабря 2021

Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…

Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...

06 декабря 2021

Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью

Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...

29 ноября 2021

LVMH реализует программу обратного выкупа акций

Сегодня
Новости
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E. (LVMH) в рамках программы выкупа акций предоставила поставщику инвестиционных услуг безотзывный мандат на приобретение акций LVMH на сумму не более 300 млн евро в период с 21 декабря 2021 года по 15 февраля 2022 года.
Цена акций, выкупленных в соответствии с этим мандатом, не должна превышать 950 евро за акцию LVMH, как это было установлено годовым общим собранием группы от 28 мая 2021 года. Выкупленные акции предназначены для аннулирования.
В течение указанного периода цена, уплаченная LVMH, будет определяться на основе средневзвешенной цены по объему.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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