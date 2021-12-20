LVMH реализует программу обратного выкупа акций

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LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E. (LVMH) в рамках программы выкупа акций предоставила поставщику инвестиционных услуг безотзывный мандат на приобретение акций LVMH на сумму не более 300 млн евро в период с 21 декабря 2021 года по 15 февраля 2022 года.

Цена акций, выкупленных в соответствии с этим мандатом, не должна превышать 950 евро за акцию LVMH, как это было установлено годовым общим собранием группы от 28 мая 2021 года. Выкупленные акции предназначены для аннулирования.

В течение указанного периода цена, уплаченная LVMH, будет определяться на основе средневзвешенной цены по объему.



Алекс Шишло для Rough&Polished





