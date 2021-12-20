ICRA: в следующем году клеймение ювелирных изделий увеличит рост ведущих ювелирных компаний в Индии более чем на 20%

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В Индии клеймение золота и ювелирных изделий стало обязательным с 16 июня этого года. По данным рейтингового агентства ICRA, индийские потребители сейчас все больше склоняются к покупке ювелирных украшений с пробой, так как считают, что такие продукты привлекают большее внимание из-за чистоты, согласно сообщению в газете Economic Times.

Ожидается, что эта тенденция к покупке ювелирных украшений с клеймом приведет к увеличению роста ведущих ювелирных компаний Индии, включая Tanishq, Malabar Gold & Diamonds и Senco Gold & Diamonds, более чем на 20% в следующем году.

«Ожидается, что отрасль вырастет на 15% г/г и у организованных игроков рынка будет более чем 20-процентный рост, превышающий отраслевой, чему будет способствовать возобновление расширения магазинов на рынках в сочетании с растущим переходом на маркированные продукты», - сказал Каушик Дас (Kaushik Das), вице-президент ICRA.

Генеральный директор Tanishq Аджой Чавла (Ajoy Chawla) отметил: «Мы стали свидетелями хорошего роста во втором квартале, а затем в праздничный сезон, переходящий в текущий третий квартал. С начала этого финансового года мы наблюдаем рост числа новых клиентов, которые теперь составляют 50% наших покупателей». Ахаммед (Ahammed), руководитель базирующейся в Керале компании Malabar Gold & Diamond, сказал: «Принятие клеймения также отражает намерение ювелиров держать курс на стандартизацию качества, тем самым устраняя любую возможность контрабанды золота, загрязняющего цепочку поставок». Чувствительный к ценам восточный рынок, где потребители делают упор на чистоту золота, в этом году продемонстрировал хороший рост спроса. Суванкар Сен (Suvankar Sen), генеральный директор Senco Gold & Diamond из Калькутты, сказал: «Проба поможет неорганизованным игрокам включиться в организованный бизнес и одновременно поможет организованным производителям ювелирных изделий».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





