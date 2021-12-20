Эксклюзив
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
В наступающем году компания Swarovski перестанет управляться членами семьи
Надя Сваровски, которая в течение многих лет отвечала за бренд и стратегию устойчивого развития 126-летней семейной компании и возглавляла фонд Swarovski, который она основала в 2013 году, выразила благодарность за возможность в течение 26 лет участвовать в этом семейном бизнесе. «Время, которое я провела в компания было для меня чрезвычайно полезным опытом», - сказала она.
Отставкам в компании Swarovski предшествовали освещавшиеся в СМИ конфликты внутри семейного клана. Так, в середине июля этого года группа акционеров в лице Маркуса Лангеса-Сваровски (Markus Langes-Swarovski), который был генеральным директором до Бухбауэра до марта 2020 года, и Марины Гиори-Лхота (Marina Giori-Lhota) попросили сменить руководство этой промышленной группы. Они хотели видеть наверху кого-то, кто не является членом семьи, пишет news.in-24.com. Споры между членами семьи Сваровски также вращались вокруг местоположения компании в Ваттенсе.
Владимир Малахов, Rough&Polished