В наступающем году компания Swarovski перестанет управляться членами семьи

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Надя Сваровски (Nadja Swarovski), член правления компании по производству кристаллов Swarovski, расположенной в Ваттенсе (Австрия), приняла решение оставить этот бизнес c тем, чтобы «открыть новую главу в своей карьере», как было объявлено в прошлый понедельник. Это произошло вслед за уходом из Swarovski генерального директора Роберта Бухбауэра (Robert Buchbauer) и финансового директора Матиаса Марграйтера (Mathias Margreiter). В результате компанией Swarovski с 2022 года впервые в ее истории будут руководить не члены семьи, а нанятые управленцы, сообщил портал news.in-24.com.

Надя Сваровски, которая в течение многих лет отвечала за бренд и стратегию устойчивого развития 126-летней семейной компании и возглавляла фонд Swarovski, который она основала в 2013 году, выразила благодарность за возможность в течение 26 лет участвовать в этом семейном бизнесе. «Время, которое я провела в компания было для меня чрезвычайно полезным опытом», - сказала она.

Отставкам в компании Swarovski предшествовали освещавшиеся в СМИ конфликты внутри семейного клана. Так, в середине июля этого года группа акционеров в лице Маркуса Лангеса-Сваровски (Markus Langes-Swarovski), который был генеральным директором до Бухбауэра до марта 2020 года, и Марины Гиори-Лхота (Marina Giori-Lhota) попросили сменить руководство этой промышленной группы. Они хотели видеть наверху кого-то, кто не является членом семьи, пишет news.in-24.com. Споры между членами семьи Сваровски также вращались вокруг местоположения компании в Ваттенсе.



Владимир Малахов, Rough&Polished





