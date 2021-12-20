Онлайн-продажи ювелирных изделий в России в 2021 году возросли до 17% совокупного объема ювелирной розницы

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Анализ онлайн-торговли ювелирными изделиями в России в течение последних двух лет, проведенный в рамках совместного проекта Ассоциации компаний интернет-торговли и ювелирного бренда SOKOLOV, показал, что онлайн-продажи в общем объеме ювелирного рынка в денежном его выражении достигли 13% уже в 2020 году, а в 2021 - возросли до 17% совокупного объема рынка ювелирной розницы, которая по итогам этого года достигнет 283 млрд рублей.

Онлайн-опрос, проведенный на платформе Яндекс.Взгляд, в котором приняли участие 4,4 тыс. человек – мужчин и женщин старше 18 лет, жителей крупных российских городов, - выявил, что из них 14% хотя бы однажды купили в интернете украшение в период с декабря 2019 по декабрь 2021 года.

58% покупавших ювелирные изделия онлайн – женщины в основном в возрасте от 25 до 34 и от 35 до 44 лет – по 21% от общего числа совершавших онлайн покупки участников опроса. Среди мужчин наиболее активно покупает украшения в сети группа с 35 до 44 лет (13%).

По частоте покупок женщины также опережают мужчин, хотя доля тех, кто покупал ювелирное изделие через интернет один раз у обоих полов превалирует: у женщин 40%, у мужчин 46%. Две покупки за последние два года совершили 35% женщин и 30% мужчин.

Три покупки 15% женщин и 13% мужчин. Доля очень активных клиентов, делавших покупки 4 и более раз одинакова для обоих полов – 11%.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге доля женщин, сделавших две покупки, превышает долю совершивших единичную покупку и достигает 46%.

Женщины чаще всего покупали в интернете серьги (46%). Серьги в целом лидер онлайн-продаж из-за универсального размера, который не требует примерки.

Мужчины рискуют и покупают онлайн кольца (29%). При этом обручальные кольца купили онлайн всего 4% участников опроса.

По стоимости среди покупок лидируют изделия низкого ценового сегмента, 37% из них приходится на украшения стоимостью до 3000 рублей. Причина в высокой доле серебряных изделий в структуре спроса – 50% покупок интернет-шопперов.

«Борьба рынка за легализацию дистанционной торговли ювелирными изделиями и камнями не была напрасной, - заявила Лия Левинбук, вице-президент АКИТ. - Больше трех лет понадобилось, чтобы онлайн-продажу ювелирных изделий можно было свободно рекламировать, любым способом доставлять, получать предоплату и, наконец, анализировать. В результате сегодня мы видим рост объемов онлайн-продаж в ряде регионов до 40%. Самый активный покупательский спрос в Центральном, Северо-Западном, Уральском и Приволжском федеральных округах».



Владимир Малахов, Rough&Polished



