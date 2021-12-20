«Ювелиры Америки» объявили об отсрочке вручения премии GEM Awards 2022 года

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«Ювелиры Америки» (Jewelers of America, JA), национальная торговая ассоциация предприятий, обслуживающих рынок ювелирных изделий, и комитет по присуждению премии GEM Awards объявили, что 20-я ежегодная церемония ее вручения, первоначально запланированная на пятницу, 14 января 2022 года, отложена из-за быстро распространяющегося омикрон-штамма COVID-19.

Вручение GEM Awards перенесено на 18 марта 2022 года и состоится в Нью-Йорке.

20-е ежегодное гала-мероприятие GEM Awards будет посвящено выдающимся достижениям отдельных лиц и компаний, чья работа повышает узнаваемость и статус ювелирных изделий и часов.

«В связи с быстрым продвижением омикрон-штамма по Соединенным Штатам комитету по присуждению премий GEM и совету директоров «Ювелиров Америки» пришлось принять быстрое и жесткое решение о переносе проведения премии GEM Awards. Здоровье и безопасность наших гостей - наш главный приоритет. Мы с нетерпением ждем возможности собрать всех вместе в марте, чтобы отпраздновать наших невероятных лауреатов и номинантов и поблагодарить всех за понимание», - заявил президент и генеральный директор JA Дэвид Бонапарт (David Bonaparte).

Банкет в 24 Karat Club, ранее запланированный на 15 января, теперь состоится 19 марта.



Алекс Шишло для Rough&Polished





