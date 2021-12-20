Эксклюзив

Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким

First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...

20 декабря 2021

Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса

По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...

13 декабря 2021

Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…

Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...

06 декабря 2021

Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью

Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...

29 ноября 2021

Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты

Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...

22 ноября 2021

«Ювелиры Америки» объявили об отсрочке вручения премии GEM Awards 2022 года

Сегодня
Новости
«Ювелиры Америки» (Jewelers of America, JA), национальная торговая ассоциация предприятий, обслуживающих рынок ювелирных изделий, и комитет по присуждению премии GEM Awards объявили, что 20-я ежегодная церемония ее вручения, первоначально запланированная на пятницу, 14 января 2022 года, отложена из-за быстро распространяющегося омикрон-штамма COVID-19. 
Вручение GEM Awards перенесено на 18 марта 2022 года и состоится в Нью-Йорке.
20-е ежегодное гала-мероприятие GEM Awards будет посвящено выдающимся достижениям отдельных лиц и компаний, чья работа повышает узнаваемость и статус ювелирных изделий и часов.
«В связи с быстрым продвижением омикрон-штамма по Соединенным Штатам комитету по присуждению премий GEM и совету директоров «Ювелиров Америки» пришлось принять быстрое и жесткое решение о переносе проведения премии GEM Awards. Здоровье и безопасность наших гостей - наш главный приоритет. Мы с нетерпением ждем возможности собрать всех вместе в марте, чтобы отпраздновать наших невероятных лауреатов и номинантов и поблагодарить всех за понимание», - заявил президент и генеральный директор JA Дэвид Бонапарт (David Bonaparte).
Банкет в 24 Karat Club, ранее запланированный на 15 января, теперь состоится 19 марта. 

Алекс Шишло для Rough&Polished


Версия для печати