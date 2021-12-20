Эксклюзив
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
«Ювелиры Америки» объявили об отсрочке вручения премии GEM Awards 2022 года
Вручение GEM Awards перенесено на 18 марта 2022 года и состоится в Нью-Йорке.
20-е ежегодное гала-мероприятие GEM Awards будет посвящено выдающимся достижениям отдельных лиц и компаний, чья работа повышает узнаваемость и статус ювелирных изделий и часов.
«В связи с быстрым продвижением омикрон-штамма по Соединенным Штатам комитету по присуждению премий GEM и совету директоров «Ювелиров Америки» пришлось принять быстрое и жесткое решение о переносе проведения премии GEM Awards. Здоровье и безопасность наших гостей - наш главный приоритет. Мы с нетерпением ждем возможности собрать всех вместе в марте, чтобы отпраздновать наших невероятных лауреатов и номинантов и поблагодарить всех за понимание», - заявил президент и генеральный директор JA Дэвид Бонапарт (David Bonaparte).
Банкет в 24 Karat Club, ранее запланированный на 15 января, теперь состоится 19 марта.
Алекс Шишло для Rough&Polished