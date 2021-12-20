BlueRock Diamonds ограничила работы на руднике Кареевлей из-за COVID-19

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Руководство BlueRock Diamonds решило ограничить работы на руднике Кареевлей (Kareevlei) до 3 января 2022 года из-за вспышки заражения коронавирусом среди персонала, говорится в сообщении компании, опубликованном в среду.

BlueRock Diamonds сообщила, что было зарегистрировано 24 случая заражения COVID-19 среди сотрудников Кареевлей и что около 50% сотрудников не вышли на работу из-за того, что они контактировали с зараженными. Во всех известных до сих пор случаях ни у одного из сотрудников компании серьезных симптомов заболевания не наблюдалось.

«Учитывая, что ключевым приоритетом компании является безопасность и благополучие ее сотрудников и их семей, было решено ограничить работы на руднике Кареевлей до 3 января 2022 года. При условии, что ситуация не ухудшится, в течение этого периода предполагается продолжить обработку запаса дробленой руды, но никакие работы по добыче руды или ее дроблению производиться не будут. Есть надежда, что остановка работ разорвет инфекционную цепь и полная эксплуатация рудника возобновится 3 января 2022 года, хотя невозможно предсказать, как пандемия повлияет на персонал компании в ближайшие недели», - говорится в заявлении алмазодобывающей компании.

Согласно BlueRock Diamonds, потенциальное влияние ограничения работ на ее краткосрочный денежный поток было в некоторой степени компенсировано успешной частной продажей небольшой партии алмазов на общую сумму 545 000 долларов США при средней цене 380 долларов США за карат, включая камень высокой стоимости весом 11,2 карата проданный за 97 000 долларов США.

Председатель совета директоров компании Майк Хьюстон (Mike Houston) сказал по поводу сложившейся ситуации: «Ограничение добычи и переработки руды на Кареевлей сложный, но, к сожалению, необходимый и вынужденный шаг, который мы решили сделать, поскольку здоровье и безопасность наших сотрудников являются нашим главным приоритетом. Закрытие работ произошло в очень неприятное время, так как обе производственные линии сейчас работают, а руководство сосредоточило внимание на наращивании производства. Компания ожидает отчитаться о годовой добыче в середине января, когда, как отмечалось ранее, она сообщит об объеме производства в 2021 году с превышением нижнего предела своего годового прогноза. Мы продолжим оценивать влияние пандемии на нашу деятельность по мере приближения к 2022 году и будем сообщать о дальнейшем развитии событий».



Владимир Малахов, Rough&Polished





