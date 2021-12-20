Минфин Бельгии продал бриллиантов и драгоценных камней на 1,2 млн евро

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Более 1,2 млн евро принесла аукционная продажа бриллиантов и драгоценных камней, организованная Fine Shop, центром продажи движимого имущества при министерстве финансов Бельгии.

Как сообщил телеканал VRT, на торги, открытые исключительно для профессионалов алмазной промышленности, был выставлен 71 лот, в том числе камни, изъятые в качестве контрабанды.

Самые дорогие лоты были проданы более чем за 454 тыс. евро и 358 тыс. евро соответственно.

Fine Shop от имени государства осуществляет торговлю товарами, которые больше не используются государственными органами или были конфискованы. В 2020 году такие продажи принесли в казну 21 млн евро.



Алекс Шишло для Rough&Polished





